Maas: Lukašenko by mal byť na novom sankčnom zozname EÚ

Berlín/Minsk 12. októbra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko by mal byť na novom sankčnom zozname Európskej únie. Uviedol to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, píše agentúra Reuters.



"Musíme pripustiť, že od nášho posledného stretnutia sa nič nezlepšilo a Lukašenkov režim pokračuje v násilí. Stále sme svedkami zatýkania demonštrantov na pokojných zhromaždeniach," povedal Maas pred stretnutím s ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ, ktoré sa koná v Luxemburgu. Maas dodal, že navrhol pripraviť ďalší balík sankcií, pričom Lukašenko by mal byť jedným z ľudí na tomto sankčnom zozname.



Lídri členských krajín EÚ sa začiatkom októbra dohodli na zavedení sankcií voči niektorým bieloruským predstaviteľom. Tento krok Únie umožnil zavedenie zákazu cestovania a zmrazenie aktív približne 40-tim príslušníkom bieloruského režimu, ktorí sú údajne zodpovední za falšovanie výsledkov augustových volieb a následné násilné potláčanie protestov. Na tomto sankčnom zozname sa však podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela samotný Lukašenko zatiaľ nenachádza.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov augustových prezidentských volieb, v ktorých Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo líderku bieloruskej opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.



Okrem EÚ uvalilo cielené sankcie na predstaviteľov bieloruského vedenia aj viacero jednotlivých štátov. Členské štáty EÚ okrem toho z Minska stiahli svojich veľvyslancov na konzultácie - jediným štátmi, ktoré ešte v bieloruskej metropole majú svojich veľvyslancov, sú Taliansko a Rakúsko.