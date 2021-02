Maas naznačil možné predĺženie misie nemeckých vojakov v Afganistane

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas sa vyslovil za to, aby misia nemeckých vojakov v Afganistane bola predĺžená na aj obdobie po marci tohto roku. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Maas tento svoj návrh zdôvodnil tým, že mierové rokovania medzi afganskou vládou a fundamentalistickým hnutím Taliban dovtedy nebudú dokončené. "Preto musíme byť - s mandátom od poslancov - pripravení na rôzne scenáre," uviedol Maas.



Nemecká armáda môže v rámci podpornej misie NATO v Afganistane nasadiť 1300 svojich vojakov. Misia NATO má mandát poskytovať konzultácie, viesť školenia a podporovať domáce bezpečnostné zložky. Ročné nasadenie vojakov stojí nemeckú vládu podľa odhadov 427,5 milióna eur, dodala DPA.



Diskusiu o stiahnutí nemeckých síl podnietila dohoda podpísaná Talibanom a Spojenými štátmi, ktorá predpokladá, že všetky zahraničné jednotky sa z Afganistanu stiahnu do apríla.



Výmenou za to sa Taliban zaviazal viesť mierové rozhovory s vládou v Kábule a výrazne znížiť počet útokov.



Násilné konflikty však v Afganistane pokračujú aj napriek mierovým rokovaniam, ktoré sa začali vlani v septembri.



Maas vyhlásil, že nová americká vláda pod vedením prezidenta Joea Bidena by do budúcnosti mala opäť umožniť takéto partnerstvo západných krajín. Dodal, že existuje dohoda "ukončiť toto nasadenie spoločne ako koaliční partneri a zodpovedným spôsobom, ktorý neohrozí mierový proces".