Maas: Nemecko a EÚ sa obávajú plánu Izraela s časťami Predjordánska

Jeruzalem 10. júna (TASR) – Nemecko a jeho európski partneri majú "úprimné a vážne obavy" z plánov Izraela anektovať časti okupovaného západného brehu Jordánu. Povedal to na stredajšej návšteve Izraela nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas s tým, že takýto krok by znamenal porušenie medzinárodného práva. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Nemecko a EÚ sa usilujú o dialóg s Izraelom, povedal Maas na tlačovej konferencii. Zdôraznil však, že EÚ považuje anektovanie častí Predjordánska za nezlučiteľné s medzinárodným právom.



"Spoločne s Európskou úniou sme presvedčení, že anektovanie by nebolo v súlade s medzinárodným právom," povedal Maas po stretnutí s novým izraelským ministrom zahraničných vecí Gabim Aškenazim.



Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.



Prvé kroky tohto plánu sa majú začať realizovať 1. júla - v deň, keď Nemecko prevezme predsedníctvo v Rade EÚ aj v Bezpečnostnej rade OSN.



Trumpom prezentovaný plán odmietli Palestínčania, Liga arabských štátov i Organizácia islamskej spolupráce a kritizovala ho aj EÚ. Tá podporuje obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré boli prerušené pred šiestimi rokmi a riešenie blízkovýchodného konfliktu vo forme vytvorenia dvoch štátov, povedal Maas.