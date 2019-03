Maas: Nemecko povolalo veľvyslanca z Venezuely na konzultácie

Maas sa vyjadril, že nemecká vláda rozhodnutie o vykázaní Krienera vzala na vedomie. Podľa ministra ide o nepochopiteľný krok, ktorý zhoršuje situáciu a neprispieva k zmierneniu napätia.

Caracas 6. marca (TASR) - Nemeckého veľvyslanca vo Venezuele, ktorého vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyhlásila za neželanú osobu, sa rozhodol Berlín povolať do vlasti na konzultácie. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas to oznámil v stredu po zverejnení rozhodnutia Caracasu, na základe ktorého má veľvyslanec Daniel Kriener opustiť hostiteľskú krajinu v priebehu 48 hodín.



Maas sa tiež vyjadril, že nemecká vláda rozhodnutie o vykázaní Krienera "vzala na vedomie", informovala tlačová agentúra DPA. Podľa ministra ide o nepochopiteľný krok, ktorý zhoršuje situáciu a neprispieva k zmierneniu napätia.



"Naša, európska podpora (vodcu venezuelskej opozície) Juana Guaidóa je nezlomná. Veľvyslanec Kriener vykonáva v Caracase vynikajúcu prácu, a to práve aj v posledných dňoch," reagoval Maas.



Madurova vláda vyhlásila Krienera za neželanú osobu s odôvodnením, že sa vmiešaval do vnútorných záležitostí Venezuely. "Venezuela považuje za neprijateľné, aby sa nejaký zahraničný diplomat správal na jej území skôr ako politický vodca, v súlade so sprisahaneckou agendou extrémistických sektorov venezuelskej opozície," uviedlo venezuelské ministerstvo zahraničných vecí.



Kriener, pôsobiaci v Caracase iba od minulého roka, sa v pondelok nachádzal v skupine diplomatov z Európy, Latinskej Ameriky a Spojených štátov, čakajúcich na caracaskom letisku predsedu venezuelského parlamentu Guaidóa, ktorý v januári označil opätovné zvolenie Madura v prezidentských voľbách za nezákonné a sám sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny. Prítomnosť zahraničných diplomatov na letisku mala zjavne zabrániť tomu, aby Guaidóa po návrate zo zahraničnej cesty zatkli.



Guaidó vykázanie veľvyslanca Nemecka odsúdil v rámci prejavu na pôde parlamentu, kde opísal tento krok ako "zastrašovanie dôležitej európskej krajiny, ktorá poskytuje Venezuele humanitárnu pomoc". Vyjadril tiež presvedčenie, že Maduro ho (Guaidóa) od návratu zo zahraničia prakticky ignoruje v nádeji, že jeho politický vplyv časom zoslabne, informovala agentúra AP.