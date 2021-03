Maas: Nemecko sa obáva, že sa stane cieľom ruských dezinformácií

Berlín 19. marca (TASR) - Nemecko sa obáva, že sa počas kampane pred septembrovými parlamentnými voľbami stane cieľom dezinformácií zo strany Ruska. V piatkovom rozhovore pre stanicu Deutsche Welle to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý takéto praktiky označil za "absolútne neprijateľné".



"Cielené ovplyvňovanie a dezinformačné kampane zo strany Ruska sa musia skončiť. A ak nie, budeme sa proti nim brániť," povedal Maas. Dodal, že verí tomu, že skúsenosti s takýmito krokmi Moskvy z minulosti zabránia tomu, aby sa zopakovali pri voľbách do Spolkového snemu. "Bránime sa voči tomu, ale samozrejme očakávame, že to skončí," citovala Maasa agentúra AFP.



Nemecko bolo v posledných rokoch hlavným cieľom ruských dezinformačných kampaní a kybernetických aktivít spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Vyplýva to zo správy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorú zverejnili minulý týždeň v Bruseli. Od roku 2015 sa objavilo viac než 700 prípadov šírenia dezinformácií voči Nemecku. Tieto aktivity sa podľa správy znásobili po tom, čo Rusko obvinilo Nemecko, že počas predsedníctva v Rade EÚ od júla do decembra 2020 vyvíjalo na Kremeľ nátlak prostredníctvom sankcií.



Hoci nemecká kancelárka Angela Merkelová vždy zdôrazňovala, že je dôležité viesť dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vlani v máji v parlamente vyhlásila, že Berlín má jasné dôkazy, že kybernetické útoky Ruska sa zamerali i na jej osobu. Napätie medzi Nemeckom a Ruskom sa zvýšilo v posledných mesiacoch aj v súvislosti s otravou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.