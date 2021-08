Maas o situácii v Afganistane: Zle sme odhadli situáciu

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká vláda, spravodajské služby aj medzinárodné spoločenstvo zle odhadli situáciu v Afganistane. V pondelok to vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorého citovali agentúra DPA a AFP.



"Tu nie je čo prikrášľovať. My všetci - spolková vláda, spravodajské služby, medzinárodné spoločenstvo - sme zle odhadli situáciu... Nepočítali sme s možnosťou, že afganské ozbrojené sily nie sú pripravené postaviť sa Talibanu... Bol to nesprávny úsudok nás všetkých," povedal Maas počas tlačovej konferencie v Berlíne.



Nemecko patrí medzi krajiny pokúšajúce sa evakuovať svojich občanov z hlavného mesta Afganistanu, ktoré v nedeľu obsadilo militantné hnutie Taliban. Berlín tiež prisľúbil pomoc mnohým Afgancom, ktorí pracovali v rôznych funkciách pre nemeckú vládu vrátane jej vojenských operácií a teraz môžu čeliť prenasledovaniu zo strany Talibanu. Podľa denníka Süddeutsche Zeitung by mala nemecká spolková vláda prijať zhruba 10.000 Afgancov.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová by mala o situácii v Afganistane prehovoriť v pondelok večer o 18.45 h SELČ.