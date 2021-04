Maas odmietol sprísnenie sankcií voči Rusku v súvislosti s Navaľným

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v nedeľu odmietol zavedenie prísnejších sankcií voči Rusku v súvislosti s uväzneným ruským opozičným kritikom Alexejom Navaľným. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Maas pre nemeckú televíznu stanicu ARD uviedol, že má pochybnosti, či by takéto opatrenia zlepšili Navaľného situáciu. "Myslím si, že by nastal opačný prípad," povedal.



Európska únia začiatkom marca schválila zavedenie sankcií voči štyrom vysokopostaveným ruským činiteľom - krátko po tom, ako ľudskoprávni experti OSN vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie otrávenia Navaľného a na jeho okamžité prepustenie z väzenia.



Sankcie EÚ voči Rusku v súvislosti s anexiou Krymu a konfliktom na východe Ukrajiny zostanú podľa Maasa v platnosti, až kým sa nenájde riešenie. "Nie je však v našom záujme pripojiť sa k tomuto konfrontačnému volaniu. Chceme dialóg a chceme byť s Ruskom dobrí susedia," povedal.



Šéf nemeckej diplomacie dodal, že oslabené vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom i vzťahy Ruska s Bruselom sú dôvodom na dialóg.



Navaľnyj si vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Jeho zadržanie a odsúdenie vyvolalo v Rusku sériu protestov.