Maas: Pandémia vedie k porušovaniu ľudských práv

Berlín 15. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu má vážne dôsledky na dodržiavanie ľudských práv vo svete a profitujú z nej autoritárske režimy. Počas rozpravy v nemeckom parlamente to v piatok vyhlásil šéf diplomacie Heiko Maas, informovala agentúra DPA.



"S veľkými obavami sledujeme, ako súčasná kríza posilňuje autoritárskych vládcov," vyhlásil sociálny demokrat Maas.



Podľa neho aj v Európe dochádza k tomu, že núdzové opatrenia proti koronakríze sú zneužívané na oslabovanie právneho štátu.



Minister v súvislosti so situáciou vo svete konkrétne spomenul represívne zásahy voči novinárom v Rusku, Venezuele, Iráne, Turecku a Číne. Podľa neho ide o príklady toho, ako na pandémiu reagujú autoritárske režimy.



Maas ďalej ocenil, že Európska komisia sa rozhodla systematicky sledovať núdzové opatrenia zavádzané jednotlivými krajinami EÚ, s osobitným zameraním na Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán totiž dostal od parlamentu rozsiahle a časovo neobmedzené mimoriadne právomoci. Podľa kritikov zneužíva súčasnú krízu na upevnenie svojej moci, čo on sám popiera.



Šéf nemeckej diplomacie zdôraznil, že jednotlivé štáty majú právo v boji proti pandémii zavádzať vlastné mimoriadne opatrenia, ktoré však podľa neho musia byť len dočasné a primerané situácii.



"Opatrenia musia byť primerané a predovšetkým časovo obmedzené," zdôraznil Maas. Nemecko na to bude upozorňovať aj počas svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré prevezme na šesť mesiacov od 1. júla 2020.