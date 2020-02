Maas presadzuje väčšiu angažovanosť Nemecka vo svetových konfliktoch

Mníchov 14. februára (TASR) - Nemecko by malo zohrávať významnejšiu úlohu v regionálnych konfliktoch a krízach. Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove to v piatok povedal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



"Aby som to povedal jasne: Nemecko je pripravené výraznejšie sa angažovať, a to aj vojensky," povedal podľa agentúry DPA Maas. "Toto angažovanie sa však musí ísť ruka v ruke s politickou logikou," dodal Maas s tým, že bez diplomacie alebo jasnej politickej stratégie hrozí že vojenské operácie nebudú úspešné alebo dôjde k prehĺbeniu už existujúcej krízy.



Na trojdňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa tento rok zúčastňuje niekoľko desiatok lídrov, vrátane amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, jeho čínskeho náprotivka Wanga I, či šéfov ruskej a iránskej diplomacie Mohammada Džaváda Zarífa a Sergeja Lavrova. Na konferencii sa zúčastnia aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či šéf spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg.



Na nedeľu je naplánované vystúpenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.