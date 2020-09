Maas tlačí na Moskvu pre Navaľného, Rusko viní so zdržiavania Nemecko

Berlín/Moskva 6. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných Heiko Maas v súvislosti s pokusom o otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného jedom zo skupiny novičok Moskve prvýkrát pohrozil zastavením kontroverzného projektu plynovodu Nord Stream 2. Naliehal tiež na čo najskoršie objasnenie celej kauzy. Rusko, naopak, tvrdí, že vyšetrovanie zdržiava Berlín.



"Dúfam, že Rusi nás neprinútia zmeniť náš postoj k Nord Streamu 2," povedal Maas v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag.



Maas pripustil, že zastavenie takmer dokončeného plynovodu by poškodilo nemecké a európske firmy. "Každý, kto to požaduje, si musí byť vedomý následkov. Na Nord Stream 2 sa podieľa viac ako 100 firiem z dvanástich európskych krajín, asi polovica je z Nemecka," konštatoval šéf nemeckej diplomacie. Dodal, že zužovať diskusiu len na Nord Stream 2 by nebolo primerané.



Nemecký minister znovu vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby bol prípad Navaľného otravy čo najskôr vyšetrený. "Od ruskej vlády očakávame, že tento závažný zločin objasní. Ak nemá s útokom nič spoločné, je v jej vlastnom záujme, aby to doložila faktami," povedal Maas.



Moskve však na to dal iba niekoľko dní: "Ak v najbližších dňoch ruská strana neprispeje k vyšetrovaniu, budeme musieť s našimi partnermi diskutovať o odpovedi". Navaľného otrava je podľa neho takým vážnym porušením medzinárodnej dohody o chemických zbraniach, že sa nezaobíde bez jednoznačnej reakcie. Prípadné sankcie by mali byť čo najcielenejšie.



Podľa Maasa existuje "veľa indícií", že za útokom na Navaľného je ruský štát. Látku, ktorou bol otrávený, mali totiž v minulosti k dispozícii ruské štátne inštitúcie, dostupná bola iba veľmi úzkej skupine ľudí a bola použitá už pri útoku na bývalého agenta Sergeja Skripaľa.



"Ak sa ruská strana nebude podieľať na vyšetrení trestného činu spáchaného na pánovi Navaľnom, bol by to ďalší dôkaz o účasti štátu. Ak to zostane pri zastieraní a zahmlievaní, musíme vychádzať z toho, že Rusko má čo skrývať," tvrdí Maas.



Rusko, naopak, obviňuje Nemecko z blokovania úsilia o vyšetrenie útoku na kritika Kremľa Navaľného. "Berlín zdržuje vyšetrovanie, po ktorom sám volá. Schválne?" spýtala sa v nedeľu podľa agentúry AFP v príspevku na Facebooku hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Tvrdí, že Berlín nereagoval na žiadosť ruskej prokuratúry o právnu pomoc zaslanú 27. augusta. "Vážený pán Maas, ak to nemecká vláda myslí vážne s tým, čo ste povedali, mala by mať záujem čo najskôr odpovedať na žiadosť ruskej prokuratúry," uviedla Zacharovová. "Zatiaľ si nie sme istí, či Nemecko nehrá dvojitú hru. Kde je tá 'naliehavosť', na ktorej trváte?," dodala.



Navaľnyj je momentálne v ťažkom stave hospitalizovaný v berlínskej klinike Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.