Maas v Poľsku varoval pred ekonomickou izoláciou Ruska

Varšava 1. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok na návšteve Poľska varoval pred prerušením ekonomických vzťahov s Ruskom. Jeho vyjadrenie prišlo v čase pretrvávajúcej kontroverzie okolo plynovodu Severný prúd 2, ktorý spája Nemecko priamo s Ruskom, informuje agentúra DPA.



Prerušenie vzťahov s Ruskom a súčasné izolovanie Číny by tieto dve krajiny doviedli k spolupráci na vytvorení najväčšej ekonomickej zóny na svete, uviedol Maas po rozhovoroch so šéfom poľskej diplomacie Zbigniewom Rauom vo Varšave.



"Je to nielen nesprávne, ale aj nebezpečné, a to aj pre naše bezpečnostné záujmy v Európe, a preto to nepovažujeme za správnu stratégiu," zdôraznil Maas.



Rau potvrdil, že Poľsko odmieta zmienený projekt plynovodu, ktorý sa blíži k dokončeniu. Plynovod pod Baltským morom podľa poľského ministra spôsobuje v regióne bezpečnostný deficit.



Proti Severnému prúdu 2 (Nord Stream 2) sa dôrazne postavili Ukrajina, Poľsko i Spojené štáty, Washington však v poslednom čase svoju kritiku projektu zmiernil. Medzičasom pokračujú americko-nemecké rozhovory o tom, ako možno zmierniť ekonomické dôsledky pre Ukrajinu ako dôležitú tranzitnú krajinu pre ruský zemný plyn.



Rau tiež spomenul otázku nemeckých reparácií za devastáciu, ktorú spôsobilo nacistické Nemecko Poľsku počas druhej svetovej vojny. O zodpovednosti Nemecka za vtedajšie straty na životoch a majetku niet pochýb, dodal minister s tým, že "charakter a postup reparácií zostáva otvorenou otázkou".