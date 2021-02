Maas v Rade OSN pre ľudské práva kritizoval Čínu, Rusko a Bielorusko

Ženeva 22. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok kritizoval Rusko, Bielorusko a Čínu v súvislosti s prenasledovaním predstaviteľov opozície alebo príslušníkov menšín. Jeho slová odzneli na virtuálnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC).



"Náš záväzok dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv neponecháva žiaden priestor na svojvoľné zadržiavanie etnických menšín, napríklad Ujgurov v (čínskom) regióne Sin-ťiang alebo porušovanie občianskych práv v Hongkongu zo strany Číny," povedal Maas.



OSN podľa jeho slov nebude mlčať ani keď sú zatýkaní účastníci pokojných protestov a predstavitelia opozície, ako sa to v súčasnosti deje v Bielorusku alebo Rusku.



Maas však nepodporil požiadavku USA a niektorých ďalších krajín, aby štáty, ktoré sa dopúšťajú takýchto represií, nemali zastúpenie v UNHRC.



Podľa šéfa nemeckej diplomacie je potrebné, aby bola v Rade OSN pre ľudské práva, ktorá sídli v Ženeve, zastúpená široká škála názorov, pretože to zvyšuje jej dôveryhodnosť.



V pondelok sa začalo prvé tohtoročné zasadnutie UNHRC, ktoré bude formou videokonferencie prebiehať až do 23. marca.



Členovia Rady sa budú počas neho okrem iného venovať aj situácii po vojenskom prevrate v Mjanmarsku, zatknutiu lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného či porušovanou ľudských práv v Etiópii či na Srí Lanke.