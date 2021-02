Maas: Kým neskončí mierový proces, vojaci by nemali opustiť krajinu

Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v utorok povedal, že medzinárodné jednotky by nemali byť z Afganistanu stiahnuté pred ukončením mierového procesu v krajine. Uviedla to agentúra DPA.



"Musíme spojiť oba procesy - stiahnutie zahraničných vojsk a mierové vyjednávania," povedal Maas počas online konferencie, ktorú zastrešovalo niekoľko nemeckých médií.



Maas však označil prebiehajúce mierové rozhovory za "veľmi, veľmi ťažkopádne". "Správny čas na stiahnutie zahraničnej armády je ten, keď sa úspešne ukončia mierové rozhovory," uviedol.



Maas kritizoval jednostranný plán USA na zníženie počtu vojakov v Afganistane, podľa neho sa tým ohrozí bezpečnosť jednotiek NATO, ktoré v krajine ostávajú.



Vo februári 2020 podpísali USA dohodu s afganským hnutím Taliban, ktorá ustanovuje postupné stiahnutie síl z krajiny. Výmenou za to sa Taliban zaviazal, že upustí od násilia a pristúpi na mierové rokovania s vládou.



Zástupcovia medzinárodne podporovanej vlády a Talibanu sa od polovice septembra zúčastňujú na mierových rozhovoroch v Katare. Násilie v krajine však pokračuje.