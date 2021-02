Maas vyzval EÚ, aby v kauze Navaľnyj podporila nové sankcie voči Rusku

Brusel 22. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v pondelok v Bruseli svojich rezortných kolegov z členských krajín EÚ, aby podporili uvalenie ďalších sankcií proti Rusku, a to pre zadržanie a uväznenie opozičného politika Alexeja Navaľného. Uviedla to tlačová agentúra Reuters.



Maas to uviedol po príchode na pravidelné mesačné zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci.



"Súhlasím s návrhom nariadiť prípravu dodatočných sankcií, zaradiť na zoznam konkrétne osoby," uviedol Maas pred začatím ministerských rokovaní a upozornil, že ruský opozičný politik a aktivista Alexej Navaľnyj bol nielen odsúdený na trest odňatia slobody, ale že bude odoslaný do pracovného tábora pre väzňov.



Na druhej strane Maas priznal, že diplomati sa počas diskusií o Rusku musia zamerať na skutočnosť, že je potrebné udržiavať "konštruktívny dialóg" s Ruskom, aj keď už súčasné vzťahy určite dosiahli najnižšiu úroveň.



Tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na viacerých európskych diplomatov pripomenula, že Európska únia v reakcii na uväznenie Navaľného plánuje zaviesť sankcie pre konkrétne osoby zodpovedné za jeho zadržanie a odsúdenie. Sankcie by mali mať podobu zákazu vycestovania do krajín EÚ a zmrazenie majetku v Európe pre mnohé osoby, ktoré majú blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)