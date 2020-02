Maas vyzval krajiny EÚ, aby sa nebránili obnoveniu operácie Sophia

Brusel 17. februára (TASR) - Rakúsko a ďalšie členské krajiny EÚ by sa mali vzdať svojho odmietavého postoja k obnoveniu námornej misie Sophia zameranej na posilnenie zbrojného embarga OSN voči Líbyi. Uviedol to v pondelok v Bruseli nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Rada EÚ pre zahraničné veci (FAC) chce dospieť ku kompromisu a politickej dohode medzi členskými krajinami v súvislosti s obnovením námornej operácie Sophia, ktorá bola spustená v roku 2015 a vlani ju pozastavili v dôsledku politických debát o migrácii.



Maas po príchode do Bruselu povedal, že obavy niektorých štátov ohľadom obnovenia mandátu operácie Sophia nie sú opodstatnené.



"Tí, ktorí myslia v prvom rade na otázku migrácie si musia uvedomiť, že problémy migrácie môžeme riešiť iba vtedy, keď Líbya nebude skrachovaným štátom, ale bude mať bezpečnostné štruktúry, s ktorými môžeme spolupracovať," uviedol Maas pred novinármi.



Nemecko sa snaží dokázať, že takzvaný "berlínsky proces", ktorý sa zrodil po konferencii o Líbyi konanej 19. januára v nemeckej metroopole, je stále živý. V Berlíne sa lídri krajín, ktoré sú zapojené do konfliktu v Líbyi, zaviazali, že budú rešpektovať zbrojné embargo OSN z roku 2011.



Jednou z členských krajín, ktorá nesúhlasí s obnovením operácie Sophia, je Rakúsko. Viedeň má v tomto postoji podporu Maďarska, ktorého premiér Viktor Orbán opakovane kritizuje EÚ z ľahkovážneho prístupu k migrácii. Jednou zo zložiek operácie Sophia je aj záchrana migrantov na mori a ich vylodenie v niektorom z európskych prístavov, kde môžu požiadať o azyl.



Maas, ktorý v nedeľu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove viedol samostatné rokovania o Líbyi, zdôraznil, že EÚ musí zohrať svoju úlohu pri nastoľovaní mieru v tejto africkej krajine. Podľa neho nezáleží na tom ako bude Únia kontrolovať zbrojné embargo, "je však dôležité, aby sme monitorovali, či už na súši, vo vzduchu alebo na vode, či je embargo porušované".



Šéf nemeckej diplomacie v tejto súvislosti vyzval svojich partnerov v EÚ, aby si uvedomili, že pretrvávajúca neistota a boje v Líbyi viedli k nárastu masy migrantov, ktorí sa snažili nelegálne vstúpiť do Európy.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrel v nedeľu vyzval krajiny EÚ, aby sa dohodli na tom, či zhromažďovanie informácií a zbrojné embargo OSN voči Líbyi bude hlavnou úlohou obnovenej námornej misie. Monitorovanie prevádzačstva a pašovania ľudí by sa stali podpornou úlohou vykonávanou leteckým prieskumom.



Borrel v pondelok pred začatím rokovaní FAC upozornil, že ak sa diplomati na tejto záležitosti nedohodnú, rokovania budú pokračovať na marcovom zasadnutí rady.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)