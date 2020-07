Maas vyzval Turecko, aby prestalo s provokáciami v Stredomorí

Atény 22. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas sa domnieva, že napäté vzťahy s Tureckom by sa mohli zlepšiť, ak Ankara prestane s "provokáciami" vo východnom Stredomorí. Podľa agentúry AFP Maas narážal na prieskumné vrty, ktoré v danej oblasti podniká Turecko.



Maas dodal, že Nemecko má v tejto záležitosti veľmi jasné stanovisko - medzinárodné právo sa musí dodržiavať. Pokrok vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom je možný iba vtedy, ak Ankara zastaví provokácie vo východnom Stredozemí, uviedol nemecký minister počas návštevy v Aténach.



EÚ namieta proti dianiu vo východnom Stredomorí: tvrdí, že Turecko sa pri pobreží Cypru snaží spustiť nezákonnú ťažbu ropy a zemného plynu. Únia kritizuje aj kroky Ankary na podporu líbyjskej vlády uznanej OSN a obviňuje tureckú vládu z nerešpektovania zákonov a demokracie na vlastnom území.



Niekoľko hodín po Maasovom vyhlásení grécka vláda uviedla, že podnietila konanie na protest proti Turecku a jeho prieskumu v časti gréckeho kontinentálneho šelfu.



"Vyzývame Turecko, aby zastavilo tieto nezákonné činnosti, ktoré porušujú naše suverénne práva a podkopávajú mier a bezpečnosť v regióne," uviedlo vo vyhlásení grécke ministerstvo zahraničných vecí.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý minulý týždeň odcestoval do Ankary na rozhovory s tureckými ministrami, tiež zdôraznil potrebu zmierniť napätie prostredníctvom dialógu.



Maas v utorok tiež trval na "dôležitosti" udržiavania otvorených kanálov na dialóg s Tureckom - "strategicky dôležitou" krajinou v oblasti spolupráce v rámci NATO a migrácie.



Nemecko, ktoré 1. júla prevzalo rotujúce šesťmesačné predsedníctvo Európskej rady, zaraďuje migráciu do popredia svojej agendy.



Turecko, ktoré na svojom území poskytlo útočisko takmer štyrom miliónom sýrskych utečencov, obviňuje EÚ, že si neplní všetky záväzky vyplývajúce z kontroverznej dohody z roku 2016 týkajúcej sa boja proti prevádzačstvu ľudí výmenou za finančnú pomoc pre Ankaru.