Macao a Šanghaj znova hromadne testujú obyvateľstvo na covid

Peking 18. júla (TASR) - Macao spustilo v pondelok v poradí už 11. kolo hromadného testovania obyvateľstva na nový druh koronavírusu. Tamojší predstavitelia tiež nariadili, že do piatka musia zostať zatvorené všetky obchody okrem prevádzok so základným tovarom a ľudia majú povinnosť zostať doma. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Masové testovanie prebehne tento týždeň najmenej dva razy, pričom sa medzičasom bude nutné preukazovať negatívnymi antigénovými testami.



Hoci je v Macau plne zaočkovaných proti covidu viac než 90 percent tamojšej 600-tisícovej populácie, je to po prvý raz, čo v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny musia bojovať proti rýchlo sa šíriacemu variantu omikron.



Macao, ktoré zaviedlo lockdown 11. júla, eviduje od polovice júna viac ako 1700 prípadov infekcií. Táto bývalá portugalská kolónia má len jednu verejnú nemocnicu a tamojší systém poskytovania zdravotnej starostlivosti bol zaťažený už aj pred vypuknutím pandémie. Reuters však uvádza, že v Macau sú denné prírastky nakazených stále nižšie než napríklad v Hongkongu, kde v júli stúpol počet denne hlásených prípadov na vyše 3000.



Reuters ďalej píše, že plány na hromadné testovanie obyvateľstva v mnohých zo svojich 16 okresov v pondelok ohlásilo aj najľudnatejšie čínske mesto Šanghaj, ktoré na jar tohto roku zaviedlo prísny dvojmesačný lockdown.



Po lokálnom výskyte dvoch prípadov covidu v severočínskom meste Tchien-ťin, kde v posledných mesiacoch prebehlo niekoľko kôl testovania, sa rozhodli znova otestovať všetkých viac než 12 miliónov obyvateľov. Zároveň bol predĺžený lockdown vo viacerých veľkých mestách Číny. V hlavnom meste Peking, kde od 11. do 17. júla nové prípady covidu nehlásili, uzavreli v pondelok jeden obytný blok po tom, čo sa tam objavili podozrenia na nákazu.



Z výpočtov agentúry Reuters, ktoré sa opierajú o oficiálne údaje, vyplýva, že priemerná denná incidencia nákazy za sedem dní je v Číne 390 prípadov, čo je nárast oproti 340 prípadov spred týždňa. Ide však o malé číslo v porovnaní s opätovným výskytom covidu v iných častiach Ázie. V rámci nulovej tolerancie covidu však čínske úrady pristupujú k tvrdým obmedzeniam okamžite po tom, čo zistia čo i len minimálny počet infekcií.