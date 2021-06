Macao zatvorí svoj zastupiteľský úrad na Taiwane

Macao 17. júna (TASR) - Macao po príklade susedného Hongkongu zatvorí svoj zastupiteľský úrad na Taiwane. Macao tak robí v čase, keď sa Čína snaží o zintenzívnenie diplomatickej izolácie tejto svojej osobitnej autonómnej oblasti, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Úrady zatvorenie svojho zastupiteľského úradu oznámili ešte v stredu, pričom oficiálne by sa tak malo stať v sobotu. Dôvod tohto rozhodnutia bezprostredne po oznámení neuviedli.



Tak ako v prípade Hongkongu, aj Macao zriadi telefónnu poradenskú linku pre svojich občanov žijúcich na Taiwane.



Zatvorenie zastupiteľského úradu na Taiwane prichádza mesiac po tom, čo tak urobil Hongkong, druhá osobitná administratíva oblasť Číny. Tamojšie vedenie sa tak rozhodlo po tom, čo taiwanskú vládu obvinilo z "hrubých zásahov" do vnútorných záležitostí Hongkongu v súvislosti s podporou prodemokratických protestov.



Taiwanská vláda v minulosti vyjadrila podporu prodemokratickým demonštráciám, ktoré v Hongkongu vypukli v roku 2019. Zároveň poskytla útočisko pre hongkonských žiadateľov o azyl, ktorí zo svojho rodiska ušli pre narastajúci tlak zo strany Pekingu, píše AP.



Taiwan sa vyjadril, že Hongkong pre tento krok ponesie zodpovednosť, svoj zastupiteľský úrad v Hongkongu však zatvoriť neplánuje.



Vzťahy medzi Taiwanom a Čínou sa za posledné roky zhoršili, keďže Peking vyvíja silnejší diplomatický, vojenský a ekonomický nátlak na tento ostrovný štát.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoje územie a zároveň si nárokuje právo na zasahovanie do taiwanských záležitosti silou v prípade, že to bude považovať na potrebné, približuje AP.



Peking navrhuje, aby bol Taiwan spravovaný na základe princípu "jedna krajina, dva systémy", ktorým už Čína využíva v Hongkongu aj v Macau.