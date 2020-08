Macedónska polícia našla v dvoch nákladných autách 148 migrantov

Skopje 12. augusta (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku v stredu pri dvoch samostatných operáciách v strednej a severnej časti krajiny zadržala 148 migrantov natlačených v nákladných autách a zatkla dvoch mužov podozrivých z ich pašovania. Informovala o tom agentúra AP.



Policajná hliadka zastavila prvé nákladné auto a osobné vozidlo, ktoré ho sprevádzalo, neďaleko mesta Demir Kapija, ležiacom približne 110 kilometrov južne od hlavného mesta Skopje. Objavila v ňom 103 migrantov vrátane 29 detí. Podľa polície pochádzalo 81 migrantov z Pakistanu, desať z Afganistanu, osem z Indie, dvaja z Egypta, jeden z Iránu a jeden zo Sýrie. Na mieste zatkla polícia dvoch predpokladaných pašerákov.



Migrantov previezli do migračného centra v meste Gevgelija pri hraniciach s Gréckom, kde budú čakať na deportáciu. Severomacedónske úrady ich vrátia do Grécka, odkiaľ ich zrejme kamión priviezol.



Ďalších 45 migrantov zo Sýrie, Bangladéša, Somálska, Pakistanu a palestínskych území našli policajti v noci na stredu v opustenom kamióne pri dedine Vaksince, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Srbskom. Polícia uviedla, že vodič z miesta ušiel.



Hranice Grécka so Severným Macedónskom boli začiatkom tohto roka uzavreté z dôvodu koronavírusovej pandémie. Na Balkáne sú však stále aktívne siete prevádzačov, ktorí sa pokúšajú dostať migrantov cez Turecko a Grécko do bohatších krajín Európskej únie.



Len v júli zadržali policajti 567 migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne prejsť cez územie Severného Macedónska, a zatkli deväť ľudí vrátane troch srbských občanov podozrivých z pašovania migrantov.