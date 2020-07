Polícia našla v kamióne viac ako 200 migrantov vrátane 63 detí

Skopje 7. júla (TASR) - Polícia zastavila okolo polnoci z pondelka na utorok na juhu Severného Macedónska kamión, v ktorom našla 211 migrantov vrátane 63 detí. Informovala o tom agentúra AP.



Vozidlo zastavili v rámci prehliadky pri meste Gevgelija v blízkosti hraníc Severného Macedónska s Gréckom. Polícia uviedla, že 144 osôb pochádza z Bangladéša a 67 z Pakistanu.



Vodičom bol 27-ročný Macedónčan, ktorého polícia zadržala.



Migranti sa na územie Severného Macedónska zrejme dostali cez Grécko. Po zadržaní ich previezli do tranzitného centra v Gevgeliji, kde čakajú na ďalší postup a zrejme aj deportáciu do Grécka, napísala AP.



Hoci Grécko na začiatku roka v dôsledku koronavírusovej pandémie zatvorilo svoje hranice so Severným Macedónskom, skupiny pašerákov zostávajú v tejto oblasti aktívne.