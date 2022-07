Macedónsko a Bulharsko sa dohodli k vyriešeniu vzájomných nezhôd

Skopje/Sofia 17. júla (TASR) - Severné Macedónsko a Bulharsko v nedeľu podpísali dohodu, ktorá má viesť k vyriešeniu vzájomných nezhôd. Cieľom je umožniť začiatok prístupových rokovaní Severného Macedónska na vstup do Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Bulharská ministerka zahraničných vecí Teodora Genčovská pre AP povedala, že obe krajiny sa dohodli na krátkodobých a dlhodobých opatreniach, ktoré by mali vyriešiť mnohé z otvorených otázok. Takisto vyjadrila podporu Severnému Macedónsku v jeho európskej integrácii.



Severomacedónsky minister zahraničných vecí Bujar Osmani povedal, že jeho krajina počíta s podporou Bulharska a vyjadril presvedčenie, že vzájomné vzťahy medzi týmito dvomi susediacimi krajinami vstupujú do novej fázy.



Severomacedónsky parlament v sobotu schválil návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do EÚ. Tým by sa podľa EÚ pre túto krajinu mohla otvoriť cesta k členstvu, píše DPA. Výsledok hlasovania privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Severomacedónsky premiér Dimitar Kovačevski v sobotu oznámil, že jeho krajina začne prístupové rokovania s EÚ 19. júla, píše AP. Bulharsko ešte donedávna začiatok prístupových rokovaní Severného Macedónska blokovalo; tamojší parlament však v júni schválil zrušenie tohto veta.



Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ už 17 rokov. Pred tým, ako svoje námietky voči Skopje vznieslo Bulharsko, urovnalo Skopje desaťročia trvajúci spor s ďalším susedom a členom EÚ - Gréckom.