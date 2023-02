Macedónsko ochromujú falošné bombové hrozby; dostal ju aj prezident

Skopje 22. februára (TASR) - Vláda v Severnom Macedónsku v utorok prisľúbila zlepšiť svoju online bezpečnosť v reakcii na množstvo e-mailových falošných bombových poplachov, ktoré od októbra minulého roka spôsobili rozsiahle narušenie chodu krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hoaxy o bombových hrozbách označili tamojší predstavitelia za akt terorizmu a naznačili, že môžu súvisieť s proukrajinským postojom tejto členskej krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO).



Severomacedónska polícia len v priebehu utorka evakuovala viac než 30 lokalít v hlavnom meste Skopje i v meste Prilep na juhu krajiny vrátane rezidencie prezidenta, nákupných centier, škôl, hotelov, múzeí a športových zariadení. Predchádzali tomu správy o údajných bombách, ktoré sa ukázali ako falošné.



Ide o najnovšie v sérii podobných incidentov v krajine. Už viac než štyri mesiace vedú bombové hrozby odosielané e-mailom takmer na dennej báze k prehľadávaniu škôl, verejných inštitúcií a nákupných stredísk protiteroristickými oddielmi tamojšej polície.



Hovorca polície Toni Angelovski pre AP spresnil, že protiteroristické tímy polície v reakcii na hrozby od polovice októbra do 15. februára prehľadali dovedna 469 lokalít - predovšetkým škôl. Nikde sa nijaké výbušné predmety nenašli.



V utorok prišla e-mailom odoslaná bombová hrozba prvýkrát aj do rezidencie prezidenta Steva Pendarovského, ako aj do nákupných centier, múzeí, športových stredísk a škôl v Skopje a Prilepe. Miestne médiá priniesli informácie, podľa ktorých boli e-maily odoslané hoaxerom, čo sám seba identifikoval ako "Graham Klein". Predchádzajúce hrozby pochádzali od ďalších fiktívnych jedincov, dodali.



Najnovšie bombové hrozby boli sprevádzané textami obviňujúcimi Macedóncov zo "spoluviny na zničení mojej krajiny" - avšak bez uvedenia jej názvu - a zahŕňali požiadavku na zrušenie nešpecifikovaných sankcií.



Minister vnútra Oliver Spasovski minulý týždeň označil hrozby za "hybridné teroristické útoky" pochádzajúce zo zahraničia a uviedol, že ich cieľom je spôsobiť rozsiahly rozvrat a zastrašiť verejnosť. Polícia má podľa neho silné indície, odkiaľ tieto hrozby pochádzajú, a bez uvedenia ďalších podrobností dodal, že jeho ministerstvo "pracuje s maximálnym nasadením, s pomocou našich partnerov (v NATO)".



Severomacedónsky premiér Dimitar Kovačevski už skôr naznačil, že hrozby súvisia s postojom krajiny k vojne na Ukrajine po tom, čo sa pridala k sankciám proti Rusku. Severné Macedónsko vstúpilo do NATO v roku 2020, pripomína AP.