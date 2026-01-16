Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Zahraničie

Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas

Na snímke María Corina Machadová. Foto: TASR/AP

Machadovej strana tvrdí, že Maduro zmanipuloval voľby v roku 2024.

Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová je presvedčená, že v správnom čase ju zvolia za prezidentku, hoci Spojené štáty ju po zosadení Nicolása Madura odsunuli na vedľajšiu koľaj. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, píše TASR.

Prezident USA Donald Trump podporil ako dočasnú hlavu štátu bývalú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú. Samotného Madura americké špeciálne jednotky pri operácii 3. januára zajali a previezli pred súd do New Yorku.

„Myslím si, že budem zvolená za prezidentku Venezuely, prvú ženu prezidentku, keď príde správny čas,“ povedala Machadová v televízii Fox News po štvrtkovom stretnutí s Trumpom vo Washingtone. Jej vyjadrenie odvysielali v piatok.

Machadovej strana tvrdí, že Maduro zmanipuloval voľby v roku 2024. Takéto stanovisko podporili aj Washington a veľká časť medzinárodného spoločenstva. Trump však vyhlásil, že Machadová nemá dostatočnú podporu medzi Venezuelčanmi.

Machadová vo štvrtok odovzdala Trumpovi svoju medailu Nobelovej ceny za mier v snahe získať jeho podporu. „Zaslúži si ju,“ vyhlásila. „Bola to veľmi emotívna chvíľa, rozhodla som sa odovzdať medailu v mene ľudu Venezuely,“ dodala.

Nie je jasné, či si Trump po stretnutí v Bielom dome cenu ponechal. Nórsky Nobelov výbor uviedol, že ceny, ktoré udeľuje, nemožno preniesť na niekoho iného.
