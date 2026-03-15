Nedela 15. marec 2026
Machadová kritizuje zákon o amnestii, je podľa nej selektívny

Na snímke María Corina Machadová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Caracas 15. marca (TASR) - Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v noci na nedeľu obvinila vládu v Caracase zo „selektívneho uplatňovania spravodlivosti“ v súvislosti s prijatým zákonom o amnestii. Upozornila, že jej právnika stále neprepustili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Zákon o amnestii po americkej vojenskej intervencii presadila dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová a vo februári ho schválil parlament. Vláda tvrdí, že tresty budú odpustené celkovo 7000 ľuďom, medzi nimi aj osobám odsúdeným podmienečne.

Zákon by mal oslobodiť všetky osoby uväznené v súvislosti s neúspešnými prevratom proti bývalému prezidentovi Hugovi Chávezovi v roku 2002 a rôznymi vlnami protestov v rokoch 2004 až 2024, ako aj za kritické príspevky zverejnené na sociálnych sieťach.

Machadová však upozornila, že jej právnik Perkins Rocha, odsúdený v roku 2024, zostáva v domácom väzení, keďže jeho žiadosť o milosť zamietli.

„Selektívne odmietanie amnestie je represiou. Režim pod vedením Delcy Rodríguezovej chce predĺžiť teror tým, že podlomí morálku tých, ktorí bojujú za demokraciu a slobodu vo Venezuele,“ napísala. „Perkins Rocha a všetci politickí väzni musia byť bezpodmienečne prepustení,“ deklarovala opozičná líderka.

Zákon o amnestii vo štvrtok kritizovali aj experti z Organizácie Spojených národov, podľa ktorých je schválená legislatíva neúplná a netransparentná.
