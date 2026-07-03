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Machadová: Môj návrat do Venezuely by mohol stabilizovať krajinu
Machadová viní vládu v Caracase z „absencie štátu napriek jeho prítomnosti“ po tragickom zemetrasení.
Autor TASR
Caracas 3. júla (TASR) - Exilová líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v piatok vyhlásila, že jej návrat do vlasti by mohol stabilizovať situáciu po zemetrasení, pri ktorom doteraz oficiálne prišlo o život takmer 2600 ľudí a ďalšie desaťtisíce sú nezvestné. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Moja prítomnosť prináša stabilitu; bola by súčasťou tých organizujúcich sa síl, ktoré táto krajina potrebuje,“ povedala opozičná líderka novinárom počas videohovoru. Machadová už kritizovala súčasnú vládu, že jej bráni v návrate do vlasti, keďže vraj pred jej príletom uzavrela vzdušný priestor.
Machadová viní vládu v Caracase z „absencie štátu napriek jeho prítomnosti“ po tragickom zemetrasení. Dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová vo štvrtok odmietla obvinenia z neadekvátnej reakcie vlády.
Ničivé zemetrasenie zasiahlo Venezuelu šesť mesiacov po tom, čo americké ozbrojené sily odvliekli prezidenta Nicolása Madura. V krajine odvtedy vládne Madurova viceprezidentka Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Agentúra AP pripomína, že americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa opakovane ocenila Rodríguezovej postup po zemetrasení a od Machadovej sa do veľkej miery odvrátila.
V piatok Rodríguezovej uplynul dočasný 180 dní trvajúci mandát a venezuelské úrady sa k tejto veci zatiaľ nevyjadrili. Parlament môže vyhlásiť post prezidenta za dlhodobo uvoľnený a usporiadať predčasné voľby.
„Moja prítomnosť prináša stabilitu; bola by súčasťou tých organizujúcich sa síl, ktoré táto krajina potrebuje,“ povedala opozičná líderka novinárom počas videohovoru. Machadová už kritizovala súčasnú vládu, že jej bráni v návrate do vlasti, keďže vraj pred jej príletom uzavrela vzdušný priestor.
Machadová viní vládu v Caracase z „absencie štátu napriek jeho prítomnosti“ po tragickom zemetrasení. Dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová vo štvrtok odmietla obvinenia z neadekvátnej reakcie vlády.
Ničivé zemetrasenie zasiahlo Venezuelu šesť mesiacov po tom, čo americké ozbrojené sily odvliekli prezidenta Nicolása Madura. V krajine odvtedy vládne Madurova viceprezidentka Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Agentúra AP pripomína, že americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa opakovane ocenila Rodríguezovej postup po zemetrasení a od Machadovej sa do veľkej miery odvrátila.
V piatok Rodríguezovej uplynul dočasný 180 dní trvajúci mandát a venezuelské úrady sa k tejto veci zatiaľ nevyjadrili. Parlament môže vyhlásiť post prezidenta za dlhodobo uvoľnený a usporiadať predčasné voľby.