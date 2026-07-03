Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Zahraničie

Machadová: Môj návrat do Venezuely by mohol stabilizovať krajinu

.
Záchranári zo Španielska zasahujú v oblasti postihnutej zemetrasením vo venezuelskom meste La Guaira v utorok 30. júna 2026. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil v utorok predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10.571 a zachránených bolo 6461 ľudí. Foto: TASR/AP

Machadová viní vládu v Caracase z „absencie štátu napriek jeho prítomnosti“ po tragickom zemetrasení.

Autor TASR
Caracas 3. júla (TASR) - Exilová líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v piatok vyhlásila, že jej návrat do vlasti by mohol stabilizovať situáciu po zemetrasení, pri ktorom doteraz oficiálne prišlo o život takmer 2600 ľudí a ďalšie desaťtisíce sú nezvestné. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Moja prítomnosť prináša stabilitu; bola by súčasťou tých organizujúcich sa síl, ktoré táto krajina potrebuje,“ povedala opozičná líderka novinárom počas videohovoru. Machadová už kritizovala súčasnú vládu, že jej bráni v návrate do vlasti, keďže vraj pred jej príletom uzavrela vzdušný priestor.

Machadová viní vládu v Caracase z „absencie štátu napriek jeho prítomnosti“ po tragickom zemetrasení. Dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová vo štvrtok odmietla obvinenia z neadekvátnej reakcie vlády.

Ničivé zemetrasenie zasiahlo Venezuelu šesť mesiacov po tom, čo americké ozbrojené sily odvliekli prezidenta Nicolása Madura. V krajine odvtedy vládne Madurova viceprezidentka Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Agentúra AP pripomína, že americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa opakovane ocenila Rodríguezovej postup po zemetrasení a od Machadovej sa do veľkej miery odvrátila.

V piatok Rodríguezovej uplynul dočasný 180 dní trvajúci mandát a venezuelské úrady sa k tejto veci zatiaľ nevyjadrili. Parlament môže vyhlásiť post prezidenta za dlhodobo uvoľnený a usporiadať predčasné voľby.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu