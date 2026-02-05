< sekcia Zahraničie
Machadová predpokladá, že voľby sa môžu konať o 9 až 10 mesiacov
Prezidentské voľby sa konali vo Venezuele v roku 2024 a parlamentné v roku 2025.
Autor TASR
Caracas 5 . februára (TASR) - Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová odhaduje, že demokratické voľby by sa v krajine mohli konať za menej ako rok. Zároveň ozrejmila, že o začatí procesu ešte nehovorila s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy portálu Politico.
„Veríme, že proces prechodu s prezenčným hlasovaním... by sa mohol uskutočniť už za deväť až desať mesiacov. Ale to závisí od toho, kedy sa začne,“ povedala Machadová v rozhovore pre Politico.
Predpoveď Machadovej prichádza v čase, keď lídri oboch strán v Kongrese naliehajú na dočasnú prezidentku, aby urýchlila proces oslobodenia spod kontroly USA v nadväznosti na januárové zajatie prezidenta Nicolása Madura americkými silami. Trump však už skôr naznačil, že dohľad nad záležitosťami Venezuely by mohol trvať aj celé roky v snahe dôsledne monitorovať rozvoj infraštruktúry na ťažbu ropy.
Machadová s Trumpom po zajatí prezidenta nehovorila o časovom rámci nových volieb. Vyjadrila však optimizmus, že by mohlo ísť o pomerne krátky časový horizont. „Pozrite sa, my máme demokratickú kultúru, silnú demokratickú kultúru. Naša spoločnosť je organizovaná. Máme legitímnych lídrov s obrovskou podporou obyvateľstva a naše ozbrojené sily tiež podporujú prechod k demokracii,“ skonštatovala.
Opozičná líderka zároveň pripomenula, že posledné voľby v krajine sprevádzali „veľmi zložité okolnosti“ a že podľa nej je venezuelský ľud pripravený privítať demokratické voľby podporované Spojenými štátmi.
Prezidentské voľby sa konali vo Venezuele v roku 2024 a parlamentné v roku 2025. Nezávislí pozorovatelia však kritizovali voľby a uviedli, že neprebiehali slobodne ani férovo, píše Politico.
„Veríme, že proces prechodu s prezenčným hlasovaním... by sa mohol uskutočniť už za deväť až desať mesiacov. Ale to závisí od toho, kedy sa začne,“ povedala Machadová v rozhovore pre Politico.
Predpoveď Machadovej prichádza v čase, keď lídri oboch strán v Kongrese naliehajú na dočasnú prezidentku, aby urýchlila proces oslobodenia spod kontroly USA v nadväznosti na januárové zajatie prezidenta Nicolása Madura americkými silami. Trump však už skôr naznačil, že dohľad nad záležitosťami Venezuely by mohol trvať aj celé roky v snahe dôsledne monitorovať rozvoj infraštruktúry na ťažbu ropy.
Machadová s Trumpom po zajatí prezidenta nehovorila o časovom rámci nových volieb. Vyjadrila však optimizmus, že by mohlo ísť o pomerne krátky časový horizont. „Pozrite sa, my máme demokratickú kultúru, silnú demokratickú kultúru. Naša spoločnosť je organizovaná. Máme legitímnych lídrov s obrovskou podporou obyvateľstva a naše ozbrojené sily tiež podporujú prechod k demokracii,“ skonštatovala.
Opozičná líderka zároveň pripomenula, že posledné voľby v krajine sprevádzali „veľmi zložité okolnosti“ a že podľa nej je venezuelský ľud pripravený privítať demokratické voľby podporované Spojenými štátmi.
Prezidentské voľby sa konali vo Venezuele v roku 2024 a parlamentné v roku 2025. Nezávislí pozorovatelia však kritizovali voľby a uviedli, že neprebiehali slobodne ani férovo, píše Politico.