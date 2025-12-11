< sekcia Zahraničie
Machadová pricestovala do Osla
Po prvý raz za 11 mesiacov sa ukázala na verejnosti.
Autor TASR
Oslo 11. decembra (TASR) - Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa vo štvrtok po prvý raz za 11 mesiacov ukázala na verejnosti. Z balkóna hotelovej izby v nórskom Osle pozdravila svojich podporovateľov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Machadová si mala v stredu v Osle prevziať Nobelovu cenu, avšak do nórskej metropoly nestihla prísť včas. Ocenenie preto v jej mene prevzala jej dcéra Ana Corina Sosa Machadová.
Líderka venezuelskej opozície dorazila do Osla hodiny po slávnostnej ceremónii a podľa predsedu Nórskeho Nobelovho výboru Jorgena Watne Frydnesa išla hneď po príchode za svojou rodinou. Následne z balkóna hotelovej izby pozdravila dav podporovateľov, ktorí sa zhromaždili pred hotelom, spievali a kričali: „sloboda“.
Nórska vláda oznámila, že Machadová vo štvrtok o 10.15 h SEČ vystúpi na tlačovej konferencii.
AFP pripomína, že Machadová sa naposledy ukázala na verejnosti 9. januára na proteste proti inaugurácii prezidenta Nicolása Madura, ktorý je v úrade tretie funkčné obdobie. Nie je jasné, ako sa opozičnej líderke podarilo odísť z Venezuely, ani ako sa plánuje vrátiť do krajiny. Venezuelská prokuratúra ju upozornila, že ak opustí krajinu, bude považovaná za osobu na úteku.
Machadovú oslavujú za jej boj za demokraciu, zároveň je však terčom kritiky za to jej priblíženie k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorému venovala svoju Nobelovu cenu, tvrdí AFP. USA v uplynulých mesiacoch opakovane zaútočili na venezuelské lode údajne pašujúce drogy, pričom tieto údery si vyžiadali vyše 80 obetí na životoch. Maduro tvrdí, že cieľom USA je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
