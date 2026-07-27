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Machadová sa nezúčastní na rokovaniach venezuelskej vlády s opozíciou
Agentúra AFP pripomína, že Machadová obvinila dočasnú vládu, že jej bráni v príchode do Venezuely.
Autor TASR
Caracas 27. júla (TASR) - Exilová líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v nedeľu oznámila, že sa nezúčastní na augustových rokovaniach vlády dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej s opozíciou, ktoré podporujú USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Machadová vo vyhlásení uviedla, že sa „nebude podieľať“ na „príprave a priebehu“ týchto rokovaní a dokument podpísal aj ďalší opozičný politik Edmundo González Urrutia.
Dočasná vláda Rodríguezovej v polovici júla oznámila plán na začatie formálnych rokovaní s opozíciou zameraný na „posilnenie demokracie“. Podľa denníka The Guardian bude opozíciu zastupovať Dinorah Figuerová, ktorá sa nedávno vrátila do Caracasu z exilu v Španielsku.
„Nie je na nás, aby sme vysvetľovali rozsah (plánu) a rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú. Tí, ktorí ho presadzujú, musia krajinu oboznámiť s jeho cieľmi, postupom a časovým harmonogramom,“ uvádza sa vo vyhlásení Machadovej.
Laureátka Nobelovej ceny v nedeľu však uviedla, že nebude brániť „žiadnej iniciatíve, ktorá by viedla k skutočnému pokroku“ a prisľúbila svoj návrat do krajiny. Agentúra AFP pripomína, že Machadová obvinila dočasnú vládu, že jej bráni v príchode do Venezuely.
Washington, ktorý v januári zvrhol bývalého prezidenta Nicolása Madura, iniciatívu privítal a označil ju za dôležitý krok k politickému zmiereniu vo Venezuele.
Machadová vo vyhlásení uviedla, že sa „nebude podieľať“ na „príprave a priebehu“ týchto rokovaní a dokument podpísal aj ďalší opozičný politik Edmundo González Urrutia.
Dočasná vláda Rodríguezovej v polovici júla oznámila plán na začatie formálnych rokovaní s opozíciou zameraný na „posilnenie demokracie“. Podľa denníka The Guardian bude opozíciu zastupovať Dinorah Figuerová, ktorá sa nedávno vrátila do Caracasu z exilu v Španielsku.
„Nie je na nás, aby sme vysvetľovali rozsah (plánu) a rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú. Tí, ktorí ho presadzujú, musia krajinu oboznámiť s jeho cieľmi, postupom a časovým harmonogramom,“ uvádza sa vo vyhlásení Machadovej.
Laureátka Nobelovej ceny v nedeľu však uviedla, že nebude brániť „žiadnej iniciatíve, ktorá by viedla k skutočnému pokroku“ a prisľúbila svoj návrat do krajiny. Agentúra AFP pripomína, že Machadová obvinila dočasnú vládu, že jej bráni v príchode do Venezuely.
Washington, ktorý v januári zvrhol bývalého prezidenta Nicolása Madura, iniciatívu privítal a označil ju za dôležitý krok k politickému zmiereniu vo Venezuele.