Machadová si počas úteku z Venezuely zlomila stavec
Nórsky denník Aftenposten uviedol, že Machadová zranenie utrpela počas riskantnej plavby na malom rybárskom člne, ktorý zmietali vysoké vlny.
Autor TASR
Oslo 15. decembra (TASR) - Venezuelská opozičná líderka a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová utrpela minulý týždeň počas cesty z Venezuely do Nórska zlomeninu stavca, oznámila v pondelok jej hovorkyňa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Nórsky denník Aftenposten uviedol, že Machadová zranenie utrpela počas riskantnej plavby na malom rybárskom člne, ktorý zmietali vysoké vlny.
„Zlomeninu stavca potvrdzujeme,“ vyhlásila jej hovorkyňa Claudia Macerová. „Momentálne nebudú zverejnené žiadne ďalšie informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v článku (denníka Aftenposten),“ dodala.
Podľa denníka vyšetrili venezuelskú opozičnú líderku lekári v univerzitnej nemocnici Ullevl v Osle.
Päťdesiatosemročná Machadová po príchode do nórskej metropoly vo štvrtok nadránom viackrát poznamenala, že chce navštíviť lekára, pripomína AFP. V tom čase však neposkytla žiadne podrobnosti o svojom zdravotnom stave.
Nositeľke Nobelovej ceny za mier pomohla na ceste do Nórska aj americká vláda. Opozičná líderka utiekla z úkrytu v Caracase cez Karibské more na rybárskom člne na ostrov Curacao. V stredu skoro ráno sa presunula súkromným lietadlom do Osla.
AFP dodáva, že zranenie stavca jej nezabránilo v tom, aby sa vo štvrtok objavila na balkóne hotela a pozdravila z neho svojich priaznivcov.
