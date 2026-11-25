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Machadová sľubuje Venezuelčanom politickú transformáciu bez pomsty
Machadová dlhodobo vyzýva dočasnú vládu podporovanú Spojenými štátmi, aby na budúci rok usporiadala voľby.
Autor TASR
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Caracas 25. novembra (TASR) - Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v stredu prisľúbila politickú transformáciu svojej krajiny a „spravodlivosť bez pomsty“. Uviedla to v prejave pred tisíckami študentov na Centrálnej univerzite Venezuely (UCV) v Caracase. Išlo o jej prvé veľké verejné vystúpenie od nečakaného návratu z exilu v októbri. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Machadová v prejave avizovala, že chce „transformáciu, ktorá prinesie dlho očakávané zblíženie Venezuelčanov. Pravdu bez zatrpknutosti a spravodlivosť bez pomsty.“
Študenti Machadovú pri jej príchode na univerzitu vítali skandovaním „Slobodu! Slobodu!“. V historickej univerzitnej sále Aula Magna, ktorá je súčasťou areálu zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO, sa objavil nápis „Buďme slobodní!“.
Machadová dlhodobo vyzýva dočasnú vládu podporovanú Spojenými štátmi, aby na budúci rok usporiadala voľby. Táto vláda sa dostala k moci po tom, ako americké jednotky v januári zajali prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho aj s manželkou do USA, kde vo väzbe čakajú na súd.
Opozičnej líderke v roku 2024 znemožnili kandidovať v prezidentských voľbách, v ktorých napokon zvíťazil Maduro. Zverejnenie výsledkov hlasovania sprevádzali obvinenia z volebných podvodov. Machadová sa navyše nezúčastňuje na rokovaniach o demokratickej transformácii krajiny, ktoré sprostredkúval Washington a do ktorých sa zapojila dočasná vláda a časť opozície.
„Chceme počuť jej návrhy,“ povedal v rozhovore pre AFP 21-ročný študent histórie Leonardo Álvarez. Odmietol pritom tvrdenia, že mladí ľudia sa o politiku nezaujímajú.
Álvarez zároveň upozornil, že univerzita čelila represiám zo strany štátnych bezpečnostných zložiek a predstavitelia študentov boli prenasledovaní. Vyjadril nádej, že Machadová otvorene vysvetlí, čo čaká venezuelské univerzity počas politickej transformácie.
Machadová v prejave avizovala, že chce „transformáciu, ktorá prinesie dlho očakávané zblíženie Venezuelčanov. Pravdu bez zatrpknutosti a spravodlivosť bez pomsty.“
Študenti Machadovú pri jej príchode na univerzitu vítali skandovaním „Slobodu! Slobodu!“. V historickej univerzitnej sále Aula Magna, ktorá je súčasťou areálu zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO, sa objavil nápis „Buďme slobodní!“.
Machadová dlhodobo vyzýva dočasnú vládu podporovanú Spojenými štátmi, aby na budúci rok usporiadala voľby. Táto vláda sa dostala k moci po tom, ako americké jednotky v januári zajali prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho aj s manželkou do USA, kde vo väzbe čakajú na súd.
Opozičnej líderke v roku 2024 znemožnili kandidovať v prezidentských voľbách, v ktorých napokon zvíťazil Maduro. Zverejnenie výsledkov hlasovania sprevádzali obvinenia z volebných podvodov. Machadová sa navyše nezúčastňuje na rokovaniach o demokratickej transformácii krajiny, ktoré sprostredkúval Washington a do ktorých sa zapojila dočasná vláda a časť opozície.
„Chceme počuť jej návrhy,“ povedal v rozhovore pre AFP 21-ročný študent histórie Leonardo Álvarez. Odmietol pritom tvrdenia, že mladí ľudia sa o politiku nezaujímajú.
Álvarez zároveň upozornil, že univerzita čelila represiám zo strany štátnych bezpečnostných zložiek a predstavitelia študentov boli prenasledovaní. Vyjadril nádej, že Machadová otvorene vysvetlí, čo čaká venezuelské univerzity počas politickej transformácie.