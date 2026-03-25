Machadová: Trump vo Venezuele zničil ideológiu chávizmu
Opozičná líderka sa aktuálne nachádza v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v utorkovom rozhovore pre agentúru AFP uviedla, že socialistická ideológia chávizmu presadzovaná vládnucou elitou krajiny utrpela po americkej vojenskej intervencii v januári „smrteľnú ranu“, informuje TASR.
Americké špeciálne jednotky 3. januára uskutočnili vojenskú akciu vo Venezuele, odkiaľ odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Krajinu odvtedy vedie jeho viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Venezuelská ľavicová autoritárska ideológia známa ako „chávizmus“ a režim, ktorý založil Madurov predchodca Hugo Chávez, sú podľa Machadovej „nezvratne oslabené a rozpadajú sa“. Súčasné vedenie podľa jej slov plní pokyny prezidenta USA Donalda Trumpa a „rozkladá svoje vlastné represívne a skorumpované štruktúry“.
Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová tiež vyhlásila, že ak sa uskutočnia prezidentské voľby, „zúčastní sa na volebnom procese“. Nešpecifikovala však, či bude kandidovať. Venezuelčania podľa nej o ďalšom prezidentovi rozhodnú slobodne.
Opozičná líderka sa aktuálne nachádza v Spojených štátoch. Začiatkom marca uviedla, že v priebehu najbližších týždňov by sa chcela vrátiť do vlasti. Trump po januárovej intervencii podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Rodríguezovú. Podľa Trumpa totiž Machadová nemá medzi Venezuelčanmi dostatočnú podporu. Šéf Bieleho domu ale neskôr vyhlásil, že by ju rád zapojil do vedenia krajiny.
Americké špeciálne jednotky 3. januára uskutočnili vojenskú akciu vo Venezuele, odkiaľ odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Krajinu odvtedy vedie jeho viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Venezuelská ľavicová autoritárska ideológia známa ako „chávizmus“ a režim, ktorý založil Madurov predchodca Hugo Chávez, sú podľa Machadovej „nezvratne oslabené a rozpadajú sa“. Súčasné vedenie podľa jej slov plní pokyny prezidenta USA Donalda Trumpa a „rozkladá svoje vlastné represívne a skorumpované štruktúry“.
Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová tiež vyhlásila, že ak sa uskutočnia prezidentské voľby, „zúčastní sa na volebnom procese“. Nešpecifikovala však, či bude kandidovať. Venezuelčania podľa nej o ďalšom prezidentovi rozhodnú slobodne.
Opozičná líderka sa aktuálne nachádza v Spojených štátoch. Začiatkom marca uviedla, že v priebehu najbližších týždňov by sa chcela vrátiť do vlasti. Trump po januárovej intervencii podporil ako dočasnú hlavu štátu namiesto Machadovej bývalú viceprezidentku Rodríguezovú. Podľa Trumpa totiž Machadová nemá medzi Venezuelčanmi dostatočnú podporu. Šéf Bieleho domu ale neskôr vyhlásil, že by ju rád zapojil do vedenia krajiny.