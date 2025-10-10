< sekcia Zahraničie
Machadová: Venezuelčania sa spoliehajú na USA, aby im pomohli
Nórsky Nobelov výbor v piatok oznámil, že Nobelovu cenu mieru za rok 2025 získala 58-ročná venezuelská politička.
Autor TASR
Caracas 10. októbra (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny mieru venezuelská opozičná politička María Corina Machadová v piatok uviedla, že Venezuelčania sa spoliehajú na Spojené štáty, aby im pomohli dosiahnuť slobodu a demokraciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Machadovej na sieti X.
Nórsky Nobelov výbor v piatok oznámil, že Nobelovu cenu mieru za rok 2025 získala 58-ročná venezuelská politička. Zdôvodnil to Machadovej „neúnavnou prácou pri presadzovaní demokratických práv pre občanov Venezuely a jej bojom za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“. Označil ju za jeden z najvýnimočnejších príkladov občianskej odvahy v Latinskej Amerike v poslednom období.
Machadová v reakcii vyhlásila, že ide o uznanie boja všetkých Venezuelčanov a je povzbudením na dokončenie ich úlohy, ktorou je podľa jej slov dosiahnuť slobodu.
„Sme na prahu víťazstva a dnes, viac než kedykoľvek predtým, počítame s (americkým) prezidentom (Donaldom) Trumpom, ľuďmi Spojených štátov, národmi Latinskej Ameriky a demokratickými krajinami sveta ako s našimi hlavnými spojencami na dosiahnutie slobody a demokracie,“ napísala laureátka Nobelovej ceny na X.
Dodala, že cenu venuje „trpiacemu ľudu Venezuely a prezidentovi Trumpovi za jeho rozhodnú podporu nášho úsilia“.
Machadová je podľa agentúry Reuters prvou Venezuelčankou, ktorá získala Nobelovu cenu za mier a šiestou z Latinskej Ameriky.
Práve americký prezident sa v uplynulých mesiacoch netajil túžbou získať túto cenu, keďže si ju podľa vlastných slov zaslúži za ukončenie siedmich ozbrojených konfliktov za trištvrte roka. Minulý týždeň povedal, že ak Nobelovu cenu nedostane, bude to považovať za urážku Spojených štátov.
Trump je kritikom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý opätovne získal funkciu minulý rok po sporných prezidentských voľbách. Opozícia a USA obvinili Madura zo zmanipulovania výsledkov. Spojené štáty okrem toho v uplynulých týždňoch zasiahli niekoľko lodí v Karibiku, ktoré údajne pašovali drogy do USA.
