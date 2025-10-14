< sekcia Zahraničie
Machadová: Venezuelský prezident príde o moc s rokovaniami i bez nich
Autor TASR
Caracas 14. októbra (TASR) - Čas venezuelského prezidenta Nicolasa Madura sa naplnil, no ešte stále môže post opustiť v pokoji, uviedla v pondelok laureátka Nobelovej ceny za mier a opozičná líderka María Corina Machadová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Machadová (58) povedala, že prezident Maduro by mohol získať osobné záruky, ak by sa vzdal moci mierovou cestou. „Maduro má teraz príležitosť na pokojný prechod,“ vysvetlila pre AFP, zatiaľ čo sa pri pobreží Venezuely zhromažďuje flotila amerických vojnových lodí.
„Sme pripravení poskytnúť garancie, ktoré nezverejníme, dokým nesedíme za rokovacím stolom,“ zdôraznila Machadová. „Pokiaľ bude naďalej odmietať, za následky sa bude zodpovedať on sám,“ varovala a vyhlásila, že „z pozície odíde či už sa rokovať bude alebo nie“.
Venezuelská politička zároveň opäť vyjadrila prekvapenie zo získania Nobelovej ceny. „Bolo to jedno z najväčších prekvapení môjho života a musím uznať, že ešte dnes, tri dni neskôr, sa to stále snažím spracovať,“ skonštatovala.
Opozičná líderka zároveň vyjadrila nádej, že toto ocenenie a rastúci tlak zo strany Spojených štátov pomôžu pri zosadení vlády, ktorá je pri moci už viac ako štvrťstoročie pod vedením Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza.
Machadová povedala, že záruky ponúknu aj tým, ktorí pomôžu uľahčiť prechod vrátane armády. „Táto správa sa zaslala celej štruktúre ozbrojených síl, polície a štátnych zamestnancov,“ povedala. „Stále viac a viac sa nám ozýva (vojenský personál) a poskytujú nám informácie,“ dodala podľa AFP.
