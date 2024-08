Machadová vyzvala na protesty vo Venezuele mesiac po voľbách

Caracas 25. augusta (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v nedeľu vyzvala podporovateľov, aby v stredu, mesiac po sporných prezidentských voľbách, vyšli do ulíc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Mesiac po našom slávnom víťazstve, v ktorom bol Edmundo González (Urrutia) zvolený za prezidenta, Venezuelčania opäť mieria do ulíc," napísala Machadová na sieti X. Vyzvala priaznivcov, aby prišli "s rodinou, so svojimi deťmi, s vnúčatami a s hlasovacím preukazom v ruke".



Vo voľbách 28. júla podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil doterajší autoritársky prezident Nicolás Maduro. Jeho víťazstvo potvrdil aj venezuelský Najvyšší súd, ktorý je naklonený Madurovi. Opozícia považuje voľby za zmanipulované a zverejnila kópie 84 percent odovzdaných hlasovacích lístkov, ktoré ukazujú víťazstvo opozičného kandidáta Gonzáleza Urrutiu. Voľby za zmanipulované považuje aj väčšina juhoamerických krajín, USA alebo EÚ.



V krajine preto vypukli protesty, pri ktorých bolo zabitých 27 ľudí a viac ako 190 utrpelo zranenia. Podľa oficiálnych údajov úrady zatkli 2400 demonštrantov.



Proti vláde autoritárskeho prezidenta minulú sobotu protestovali aj v ďalších krajinách sveta. Medzinárodné spoločenstvo predložilo viacero návrhov na vyriešenie krízy, vrátane opakovania volieb, väčšinu z nich však Maduro i opozícia odmietli.



Opoziční lídri González Urrutia a María Corina Machadová sa skrývajú, keďže prokuratúra začala voči obom vyšetrovanie. Urrutiu na pondelok predvolali na výsluch v súvislosti s vyšetrovaním zverejnenia volebných záznamov, ktoré podľa opozície dokazujú, že ich kandidát porazil Madura.