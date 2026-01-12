< sekcia Zahraničie
Machadová vyzvala pápeža, aby podporil politických väzňov v krajine
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že je otvorený stretnutiu s Rodriguezovou, a potvrdil, že jeho administratíva s ňou dobre spolupracuje.
Autor TASR
Caracas 12. januára (TASR) - Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok počas audiencie vo Vatikáne vyzvala pápeža Leva XIV., aby pomohol politickým väzňom vo Venezuele. Ľudskoprávne organizácie odhadujú, že takýchto väzňov je v krajine 800 až 1200, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Požiadala som (pápeža), aby sa prihovoril za všetkých Venezuelčanov, ktorých uniesli a ktorí sú nezvestní,“ uviedla Machadová po stretnutí s Levom XIV.
„S podporou cirkvi a bezprecedentným tlakom zo strany vlády Spojených štátov je porážka zla v našej krajine bližšie,“ dodala vo vyhlásení, ktoré jej tím zverejnil na platforme X.
Venezuela v pondelok oznámila, že v uplynulých hodinách prepustila ďalších 116 politických väzňov. Opozícia a ľudskoprávne organizácie však tieto počty spochybnili a tvrdia, že od štvrtka bolo prepustených len približne 50 ľudí.
AFP pripomína, že vláda v Caracase pod tlakom Washingtonu oznámila, že prepustí ľudí uväznených za vlády exprezidenta Nicolása Madura, z ktorých mnohí trest dostali za účasť na protestoch v reakcii na jeho sporné znovuzvolenie v roku 2024.
Machadová v pondelok tiež uviedla, že v rozhovoroch s hlavou katolíckej cirkvi zdôraznila legitímnosť opozičného predstaviteľa Edmunda Gonzáleza Urrutiu a požiadala pápeža o podporu „rýchleho pokroku v prechode k demokracii vo Venezuele“.
Opozícia a veľká časť medzinárodného spoločenstva považujú Gonzáleza Urrutiu za legitímneho víťaza venezuelských prezidentských volieb z roku 2024.
Krajinu v súčasnosti ale riadi dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová po tom, ako americké špeciálne jednotky pred viac ako týždňom zajali a odviezli z vlasti Madura a jeho manželku. Hoci je Rodriguezová vernou spojenkyňou exprezidenta, s Washingtonom rokuje.
