Machadová vyzvala pápeža, aby podporil politických väzňov v krajine

Na snímke pápež Lev XIV. pri stretnutí s laureátkou Nobelovej ceny za mier Maríou Corinou Machado z Venezuely (vpravo) v jeho súkromnej knižnici vo Vatikáne v pondelok 12. januára 2026. Foto: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že je otvorený stretnutiu s Rodriguezovou, a potvrdil, že jeho administratíva s ňou dobre spolupracuje.

Caracas 12. januára (TASR) - Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok počas audiencie vo Vatikáne vyzvala pápeža Leva XIV., aby pomohol politickým väzňom vo Venezuele. Ľudskoprávne organizácie odhadujú, že takýchto väzňov je v krajine 800 až 1200, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Požiadala som (pápeža), aby sa prihovoril za všetkých Venezuelčanov, ktorých uniesli a ktorí sú nezvestní,“ uviedla Machadová po stretnutí s Levom XIV.

„S podporou cirkvi a bezprecedentným tlakom zo strany vlády Spojených štátov je porážka zla v našej krajine bližšie,“ dodala vo vyhlásení, ktoré jej tím zverejnil na platforme X.

Venezuela v pondelok oznámila, že v uplynulých hodinách prepustila ďalších 116 politických väzňov. Opozícia a ľudskoprávne organizácie však tieto počty spochybnili a tvrdia, že od štvrtka bolo prepustených len približne 50 ľudí.

AFP pripomína, že vláda v Caracase pod tlakom Washingtonu oznámila, že prepustí ľudí uväznených za vlády exprezidenta Nicolása Madura, z ktorých mnohí trest dostali za účasť na protestoch v reakcii na jeho sporné znovuzvolenie v roku 2024.

Machadová v pondelok tiež uviedla, že v rozhovoroch s hlavou katolíckej cirkvi zdôraznila legitímnosť opozičného predstaviteľa Edmunda Gonzáleza Urrutiu a požiadala pápeža o podporu „rýchleho pokroku v prechode k demokracii vo Venezuele“.

Opozícia a veľká časť medzinárodného spoločenstva považujú Gonzáleza Urrutiu za legitímneho víťaza venezuelských prezidentských volieb z roku 2024.

Krajinu v súčasnosti ale riadi dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová po tom, ako americké špeciálne jednotky pred viac ako týždňom zajali a odviezli z vlasti Madura a jeho manželku. Hoci je Rodriguezová vernou spojenkyňou exprezidenta, s Washingtonom rokuje.

