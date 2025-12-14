< sekcia Zahraničie
Machadová žiada prepustenie nobelistky zadržanej v Iráne
Iránske úrady zadržanie Mohammadíovej zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Autor TASR
Teherán/Paríž 14. decembra (TASR) - Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv v sobotu odsúdili údajné opätovné zadržanie iránskej ľudskoprávnej aktivistky a laureátky Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovej. Nórsky Nobelov výbor vyzval iránske úrady, aby okamžite zverejnili, kde sa Mohammadíová nachádza, zaistili jej bezpečnosť a bezpodmienečne ju prepustili. K tejto výzve sa v príspevku na sieti X pridala aj tohtoročná nositeľka Nobelovej ceny za mier, venezuelská politička María Corina Machadová. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Francúzska právna zástupkyňa Mohammadíovej Širín Ardakáníová uviedla, že aktivistku zadržali v piatok po tom, čo na pietnom zhromaždení v meste Mašhad na severovýchode Iránu verejne upozornila na podozrivú smrť právnika Chosrova Alíkordího.
Iránske úrady zadržanie Mohammadíovej zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Guvernér Mašhadu Hasan Hosejní však pre štátnu televíziu uviedol, že prokuratúra nariadila dočasné zadržanie viacerých účastníkov spomienkového obradu, konkrétne mená však neuviedol.
Európska únia označila zadržanie Mohammadíovej za „hlboko znepokojujúce“ a vyzvala Teherán na jej prepustenie, pričom poukázala aj na jej zhoršený zdravotný stav.
Podľa hovorcu diplomatickej služby EÚ Mohammadíová napriek rokom stráveným vo väzení naďalej odvážne obhajuje ľudskú dôstojnosť a základné práva Iráncov vrátane slobody prejavu.
Na sociálnych sieťach sa medzičasom rozšírilo video, ktoré údajne zobrazuje 53-ročnú Mohammadíovú bez povinnej pokrývky hlavy, stojacu na aute s mikrofónom a skandujúcu heslo „Nech žije Irán“. Jej právnička tvrdí, že aktivistku pred zadržaním fyzicky napadli a jej súčasný pobyt nie je známy.
Organizácia Reportéri bez hraníc informovala, že na spomienkovej akcii boli zadržaní aj štyria novinári a ďalší účastníci.
Podľa iránskych úradov boli zadržania nariadené po skandovaní hesiel „porušujúcich normy.“ Americká agentúra Human Rights Activists News Agency uviedla, že dav skandoval aj „smrť diktátorovi“, čo je narážka na najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Právnika Alíkordího našli 5. decembra mŕtveho v jeho kancelárii. Úrady uviedli ako príčinu smrti infarkt, ľudskoprávne skupiny však žiadajú nezávislé vyšetrovanie.
Narges Mohammadíová, laureátka Nobelovej ceny za mier za rok 2023, strávila za mrežami viac než desať rokov. Naposledy ju zadržali v roku 2021 pre obvinenia z údajnej propagandy proti štátu a ohrozovania národnej bezpečnosti. V decembri minulého roka bola zo zdravotných dôvodov dočasne prepustená z väzenia.
