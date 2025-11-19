< sekcia Zahraničie
Machadová zverejnila manifest slobody, načrtla svoju víziu Venezuely
Autor TASR
Caracas 19. novembra (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová zverejnila „manifest slobody“, v ktorom predostrela svoju víziu Venezuely bez jej súčasného prezidenta Nicolása Madura. Laureátka Nobelovej ceny za mier v štvorstranovom dokumente vymenúva demokratické piliere, na ktoré majú podľa nej nárok všetci Venezuelčania, vrátane práva voliť, zhromažďovať sa a slobodne vyjadrovať svoj názor. Informovala o tom stanica CNN, píše TASR.
Machadová celé vyhlásenie prečítala v 15-minútovom videu z neznámeho miesta. V čase napätia medzi Washingtonom a Caracasom, ktoré súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy, vyjadrila opozičná líderka presvedčenie, že Madurova vláda vo Venezuele sa chýli ku koncu.
„Z popola sa rodí nová Venezuela, obnovená v duchu a zjednotená v úsilí, ako znovuzrodený Fénix – divoká, žiarivá a nezastaviteľná,“ píše sa v texte manifestu s dátumom 9. novembra, ale zverejnenom v utorok.
Jeho znenie má podľa CNN základy v iných demokratických rámcových dokumentoch, ako je Deklarácia nezávislosti USA. Vyhlásenie okrem iného vyzýva na vrátenie moci do rúk občanov. „Každý Venezuelčan sa rodí s neodňateľnými právami, ktoré mu boli udelené naším Stvoriteľom, nie ľuďmi,“ uvádza sa v jednej časti dokumentu.
Machadová takisto uviedla, že Maduro musí niesť zodpovednosť za svoje činy. Obvinila ho, že sa dopustil zločinov proti ľudskosti vrátane mučenia, vrážd a násilných zmiznutí. Venezuela v minulosti takéto tvrdenia poprela, pripomenul web stanice CNN.
Machadová v októbri 2023 zvíťazila v opozičných primárkach na kandidátku do prezidentských volieb, ktoré sa mali konať v polovici roka 2024. Avšak medzičasom najvyšší súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie volebných orgánov, že Machadová sa nesmie uchádzať o žiadnu volenú funkciu nasledujúcich 15 rokov za aktívnu podporu Juana Guaidóa, ktorý podľa opozície zvíťazil v prezidentských voľbách z roku 2018.
Po tom, čo rozsudok znemožnil Machadovej kandidovať, navrhla za svoju náhradníčku Corinu Yorisovú. Tú však úrady do volieb nezaregistrovali a napokon kandidoval Edmundo González Urrutia. V sporných voľbách oficiálne zvíťazil úradujúci líder krajiny Maduro a opozičný kandidát dva mesiace po voľbách ušiel do Španielska. Machadová sa odvtedy ukrýva.
