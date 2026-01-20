< sekcia Zahraničie
Machadová:Pre zmenu vo Venezuele je nutné prepustiť politických väzňov
Do väzenia ho poslali s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu.
Autor TASR
Washington 20. januára (TASR) - Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v utorok povedala, že na dosiahnutie zmeny vo Venezuele je potrebné, aby tamojšie úrady prepustili politických väzňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie je možné hovoriť o prechode popri represii,“ povedala novinárom počas návštevy Organizácia amerických štátov (OAŠ) vo Washingtone. „Takže prvá vec, ktorá sa musí stať prioritou v tomto momente, je samozrejme prepustenie politických väzňov,“ uviedla a konštatovala, že potrebujú skutočnú slobodu.
Machadová je v súčasnosti na návšteve Washingtonu, kam pricestovala po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Vo štvrtok absolvovala stretnutie s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, ktorému odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele.
Na čele Venezuely je v súčasnosti dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá postupne začala s prepúšťaním približne 800 politických väzňov. Minulý týždeň v stredu vyhlásila, že jej krajina sa po zajatí Madura poberá do „novej politickej éry“ a prisľúbila pokračovať v prepúšťaní politických väzňov.
Medzi doteraz prepustenými väzňami sú aj blízki spojenci Machadovej Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, zať bývalého prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, opozičný aktivista a novinár Roland Carreňo či líder opozičnej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP) Freddy Superlano. Venezuelské orgány prepustili z väzenia aj Čecha Jana Darmovzala, ktorého zadržali spolu s ďalšími štyrmi Američanmi a dvomi Španielmi v septembri 2024. Do väzenia ho poslali s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Do vlasti sa vrátil v nedeľu večer.
„Nie je možné hovoriť o prechode popri represii,“ povedala novinárom počas návštevy Organizácia amerických štátov (OAŠ) vo Washingtone. „Takže prvá vec, ktorá sa musí stať prioritou v tomto momente, je samozrejme prepustenie politických väzňov,“ uviedla a konštatovala, že potrebujú skutočnú slobodu.
Machadová je v súčasnosti na návšteve Washingtonu, kam pricestovala po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Vo štvrtok absolvovala stretnutie s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, ktorému odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele.
Na čele Venezuely je v súčasnosti dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá postupne začala s prepúšťaním približne 800 politických väzňov. Minulý týždeň v stredu vyhlásila, že jej krajina sa po zajatí Madura poberá do „novej politickej éry“ a prisľúbila pokračovať v prepúšťaní politických väzňov.
Medzi doteraz prepustenými väzňami sú aj blízki spojenci Machadovej Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, zať bývalého prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, opozičný aktivista a novinár Roland Carreňo či líder opozičnej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP) Freddy Superlano. Venezuelské orgány prepustili z väzenia aj Čecha Jana Darmovzala, ktorého zadržali spolu s ďalšími štyrmi Američanmi a dvomi Španielmi v septembri 2024. Do väzenia ho poslali s tvrdením, že sa chystal podieľať na pláne zabiť Madura a zvrhnúť tamojšiu vládu. Do vlasti sa vrátil v nedeľu večer.