Machu Picchu je opäť otvorené, protesty sa presunuli do hlavného mesta

Lima 15. februára (TASR) - Peruánske úrady v stredu opäť otvorili pre verejnosť inkské mesto Machu Picchu. TASR o tom informuje podľa spravodajskej stanice BBC News.



Lokalitu zapísanú na listine Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO denne navštevujú tisíce turistov. Pred vyše troma týždňami Machu Picchu uzavreli, pretože protivládni demonštranti zablokovali kľúčové prístupové cesty.



Úrady uviedli, že zaistia bezpečnosť tejto pamiatky z 15. storočia a dopravných spojení, ktoré k nej vedú. Protesty teraz pokračujú v hlavnom meste Lima a v ďalších regiónoch na juhu krajiny.



Cestovný ruch je pre peruánske hospodárstvo dôležitý a straty spôsobené politickou krízou sa odhadujú na viac ako šesť miliónov dolárov.



Vlaková doprava k Machu Picchu bola obnovená už minulý týždeň v obmedzenom rozsahu. Zablokovali ju balvany, ktoré protestujúci položili na železničnú trať.



Peru sa zmieta v politickej kríze s takmer každodennými demonštráciami od 7. decembra minulého roka, keď bol zatknutý bývalý ľavicový prezident Pedro Castillo, ktorý sa pokúsil rozpustiť Kongres a vládnuť dekrétmi.



Kongres za novú líderku krajiny vymenoval viceprezidentku Dinu Boluarteovú. Tá najprv vyhlásila, že bude vo funkcii až do konca funkčného obdobia, ktoré začal Castillo, do júla 2026. Po vypuknutí násilných protestov vyzvala zákonodarcov, aby termín volieb urýchlili.



Kongres súhlasil s presunom termínu na apríl 2024, ale protesty to nezmiernilo a ich súčasťou sa stalo násilie. Od začiatku krízy počas zrážok medzi bezpečnostnými silami a demonštrantmi zomrelo 60 ľudí.