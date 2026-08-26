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Macinka: Ak chce Pavel prekonávať rozdiely, nech stiahne žalobu
Pavel českým diplomatom povedal, že nie je pripravený akceptovať, aby Česko malo dve zahraničné politiky.
Autor TASR
Praha 26. augusta (TASR) - Ak by prezident ČR Petr Pavel myslel vážne svoje slová o tom, že chce hľadať s vládou kompromis a rokovať s ňou o českej zahraničnej politike, mal by podľa ministra zahraničných vecí ČR Petra Macinku najskôr stiahnuť kompetenčnú žalobu, ktorú na vládu podal. Pre server Novinky.cz tak minister v stredu reagoval na utorkový prezidentov prejav pred veľvyslancami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pavel českým diplomatom povedal, že nie je pripravený akceptovať, aby Česko malo dve zahraničné politiky. Vnútorné rozdelenie krajiny by podľa jeho slov bolo výhodou pre rivalov. „Budem sa snažiť, aby sme domáce rozdiely v pohľade na bezpečnostné aj ďalšie otázky vedeli prekonávať. Aby sme sa stretávali, rokovali, hľadali kompromis. V záujme celej krajiny,“ povedal prezident.
Šéf českej diplomacie v reakcii na to uviedol, že ČR nemá dvojitú zahraničnú politiku. „Má len jednu - tú, ktorú určuje vláda,“ citoval ho server Novinky.cz. „Ak by to Petr Pavel myslel vážne, očakával by som, že najprv stiahne ústavnú žalobu, ktorú na vládu podal,“ dodal minister.
Hlava štátu podala žalobu v júni po tom, ako vláda po mesiacoch verejného dohadovania sa s prezidentom rozhodla, že ho nezoberie ako člena delegácie na summit Severoatlantickej aliancie do Ankary. Pavel to označil za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok a podotkol, že zastupovanie štátu navonok patrí medzi prezidentove právomoci.
Požiadal preto Ústavný súd ČR, aby deklaroval, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na summite, aby vláde uložil nevytvárať prezidentovi administratívne ani iné prekážky pri výkone jeho ústavných právomocí a aby jej stanovil povinnosť poskytovať prezidentovi súčinnosť.
Prezident nakoniec do Ankary predsa len odletel. Súd totiž vydal predbežné opatrenie, ktorým nariadil vláde, aby jeho účasť na summite zabezpečila. O žalobe samotnej súd zatiaľ nerozhodol.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pavel českým diplomatom povedal, že nie je pripravený akceptovať, aby Česko malo dve zahraničné politiky. Vnútorné rozdelenie krajiny by podľa jeho slov bolo výhodou pre rivalov. „Budem sa snažiť, aby sme domáce rozdiely v pohľade na bezpečnostné aj ďalšie otázky vedeli prekonávať. Aby sme sa stretávali, rokovali, hľadali kompromis. V záujme celej krajiny,“ povedal prezident.
Šéf českej diplomacie v reakcii na to uviedol, že ČR nemá dvojitú zahraničnú politiku. „Má len jednu - tú, ktorú určuje vláda,“ citoval ho server Novinky.cz. „Ak by to Petr Pavel myslel vážne, očakával by som, že najprv stiahne ústavnú žalobu, ktorú na vládu podal,“ dodal minister.
Hlava štátu podala žalobu v júni po tom, ako vláda po mesiacoch verejného dohadovania sa s prezidentom rozhodla, že ho nezoberie ako člena delegácie na summit Severoatlantickej aliancie do Ankary. Pavel to označil za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok a podotkol, že zastupovanie štátu navonok patrí medzi prezidentove právomoci.
Požiadal preto Ústavný súd ČR, aby deklaroval, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na summite, aby vláde uložil nevytvárať prezidentovi administratívne ani iné prekážky pri výkone jeho ústavných právomocí a aby jej stanovil povinnosť poskytovať prezidentovi súčinnosť.
Prezident nakoniec do Ankary predsa len odletel. Súd totiž vydal predbežné opatrenie, ktorým nariadil vláde, aby jeho účasť na summite zabezpečila. O žalobe samotnej súd zatiaľ nerozhodol.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)