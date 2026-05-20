Macinka: ČR nechce sankcie EÚ voči Izraelu, hoc by ich blokovala sama
Autor TASR
Praha 20. mája (TASR) - Česko nepripustí, aby Európska únia uvalila na Izrael ďalšie obchodné sankcie, a nepripustí ani zmrazenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom. Po rokovaní s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom v Prahe to v stredu vyhlásil šéf českej diplomacie Petr Macinka. Dodal, že si nevie predstaviť nič, čo by Česko mohlo presvedčiť, aby pozíciu zmenilo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Izrael sa podľa Macinku nachádza v zložitých podmienkach, má mnoho nepriateľov a je naň vyvíjaný neustály tlak. „Na Rade EÚ pre zahraničné veci neustále vyťahujú nové sankcie a nové pokusy, ako poškodiť Izrael. Teraz prebehla nepríjemná záležitosť s osadníkmi, kde sme my trvali na tom, že nemôžu byť sankcionovaní žiadni izraelskí politici. Aspoň pre toto sme boli schopní nájsť nejakú zhodu,“ povedal Macinka s odkazom na hlasovanie z minulého týždňa.
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ dosiahli v pondelok (11. 5.) politickú dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov pre násilnosti páchané na Palestínčanoch na Západnom brehu Jordánu. Umožnil to nástup novej maďarskej vlády, dovtedy bola Budapešť proti. Česko malo podľa Macinku výhrady, ale dokument nakoniec podporilo. Žiadne ďalšie sankcie proti Izraelu však podľa slov ministra už nedovolí.
„Pozícia ČR voči Izraelu je v tejto chvíli taká, že my už nepripustíme žiadne obchodné sankcie, aj keď by sme to mali blokovať ako jediní. Určite nepripustíme žiadne suspendovanie alebo zmrazenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom, či už celej alebo nejakej jej časti - naša pozícia bude jasné nie. Rovnako ako budeme hľadať rôzne blokačné menšiny v agendách, kde sa volí kvalifikovanou väčšinou, tak, aby na Izrael už nedosiahli žiadne agresívnejšie kroky zo strany EÚ,“ avizoval ďalší postoj Česka Macinka. „Nevidím žiadnu cestu, ako by nás niekto pomohol presvedčiť, aby sme našu pozíciu zmenili,“ zdôraznil.
Saar vyhlásil, že niektoré európske vlády poškodzujú vzťahy EÚ s Izraelom. „Bohužiaľ, Rada EÚ pre zahraničné veci z minulého týždňa bola výsledkom konzistentného úsilia týchto nepriateľských vlád, bolo to založené na lži. Cieľom boli izraelské organizácie a jednotlivci, ktorí ale nie sú násilní,“ povedal izraelský minister. Česko označil za jednu z priateľských krajín voči Izraelu, ktoré podľa jeho slov musia zamedziť tomu, aby bola EÚ „zavlečená“ do takejto radikálnej pozície.
Saar sa Macinkom stretol od začiatku mandátu šéfa českej diplomacie v januári už trikrát. V podobnej intenzite stretávania chcú ministri pokračovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
