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Macinka: ČR vyjadruje solidaritu s Poľskom, uznesenie však netreba
Macinka zdôraznil, že hodnotenie poľskej vlády, ktorá považuje incident za možnú úmyselnú provokáciu, berie Česko vážne.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Česko podľa ministra zahraničných vecí ČR Petra Macinku vyjadruje jednoznačnú solidaritu s Poľskom, ktorého vzdušný priestor minulý týždeň v piatok (20.11.) narušili tri objekty a tiež s ďalšími krajinami. Nevidí však dôvod, aby sa tým zaoberali poslanci na rokovaní snemovne. Povedal to v utorok na začiatku schôdze v reakcii na návrhy opozície, ktorá chcela, aby poslanci útok odsúdili v uznesení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Macinka zdôraznil, že hodnotenie poľskej vlády, ktorá považuje incident za možnú úmyselnú provokáciu, berie Česko vážne. Následne vymenoval viacero prípadov hybridných útokov, ku ktorým došlo v rôznych krajinách Európy za necelé tri roky a ktoré sú spájané s Ruskom, napríklad požiare obchodných centier, útoky na sklady, sabotáže železníc, rušenie navigačných systémov, narúšanie vzdušného priestoru a podobne.
Efektom týchto útokov je podľa jeho slov často šírenie strachu a rozosievanie nedôvery. „Ak je jedným z možných cieľov takýchto operácií aj prehlbovanie rozporu vo vnútri európskych spoločností, mali by sme si dávať pozor, aby sme vlastnou reakciou tieto rozpory ešte sami nezväčšovali,“ podotkol.
Keďže vláda podľa jeho slov berie situáciu vážne a útoky odsúdila, ďalšia debata v parlamente by podľa neho bola len súťažou o to, kto dokáže incidenty odsúdiť hlasnejšie. „Bol by som rád, ak by sme si pripomenuli, že kvalita zahraničnej politiky sa nemeria počtom prijatých odsudzujúcich uznesení,“ vyhlásil. „Česká vláda už svoje stanovisko k Poľsku vyjadrila. Za týchto okolností nepovažujem za nevyhnutné, aby sme prijímali nejaké ďalšie uznesenie, ktoré by stanovisko vlády len opakovalo,“ vysvetlil svoj postoj Macinka.
Opozičné strany v reakcii na piatkový incident navrhovali, aby bol na utorkové rokovanie Poslaneckej snemovne zaradený bod týkajúci sa podpory Poľska. Hnutie STAN v nimi navrhnutom dokumente okrem iného vyzýva premiéra ČR Andreja Babiša, aby zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu. Pirátom podľa ich slov odsúdenie nestačí, preto vyzvali vládu na usporiadanie česko-poľského vojenského cvičenia, ktoré by bolo zamerané na protivzdušnú a protidronovú obranu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Macinka zdôraznil, že hodnotenie poľskej vlády, ktorá považuje incident za možnú úmyselnú provokáciu, berie Česko vážne. Následne vymenoval viacero prípadov hybridných útokov, ku ktorým došlo v rôznych krajinách Európy za necelé tri roky a ktoré sú spájané s Ruskom, napríklad požiare obchodných centier, útoky na sklady, sabotáže železníc, rušenie navigačných systémov, narúšanie vzdušného priestoru a podobne.
Efektom týchto útokov je podľa jeho slov často šírenie strachu a rozosievanie nedôvery. „Ak je jedným z možných cieľov takýchto operácií aj prehlbovanie rozporu vo vnútri európskych spoločností, mali by sme si dávať pozor, aby sme vlastnou reakciou tieto rozpory ešte sami nezväčšovali,“ podotkol.
Keďže vláda podľa jeho slov berie situáciu vážne a útoky odsúdila, ďalšia debata v parlamente by podľa neho bola len súťažou o to, kto dokáže incidenty odsúdiť hlasnejšie. „Bol by som rád, ak by sme si pripomenuli, že kvalita zahraničnej politiky sa nemeria počtom prijatých odsudzujúcich uznesení,“ vyhlásil. „Česká vláda už svoje stanovisko k Poľsku vyjadrila. Za týchto okolností nepovažujem za nevyhnutné, aby sme prijímali nejaké ďalšie uznesenie, ktoré by stanovisko vlády len opakovalo,“ vysvetlil svoj postoj Macinka.
Opozičné strany v reakcii na piatkový incident navrhovali, aby bol na utorkové rokovanie Poslaneckej snemovne zaradený bod týkajúci sa podpory Poľska. Hnutie STAN v nimi navrhnutom dokumente okrem iného vyzýva premiéra ČR Andreja Babiša, aby zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu. Pirátom podľa ich slov odsúdenie nestačí, preto vyzvali vládu na usporiadanie česko-poľského vojenského cvičenia, ktoré by bolo zamerané na protivzdušnú a protidronovú obranu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)