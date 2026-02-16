Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macinka: Dúfam, že Rusko bude cítiť náklady vojny ešte mnoho rokov

Na snímke minister zahraničných vecí Českej republiky Petr Macinka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Varšava 16. februára (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka vyjadril presvedčenie, že Rusko bude cítiť náklady invázie na Ukrajinu ešte mnoho rokov. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii po stretnutí so šéfom poľskej diplomacie Radoslawom Sikorskim, informuje varšavský spravodajca TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
