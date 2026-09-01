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Macinka: Je vhodný čas obnoviť rokovania o mieri na Ukrajine
Dodal, že s ministrami diskutovali aj o ďalšom zintenzívnení bojov na Ukrajine a o tom, ako sa bojisko za štyri a pol roka zmenilo.
Autor TASR
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Praha/Bratislava 1. septembra (TASR) - Ukrajina podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku dokázala s pomocou Západu vyrovnať vojenské sily s Ruskom, čo považuje za vhodnú príležitosť obnoviť rokovania o mieri. Po utorkovom stretnutí so šéfmi diplomacií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Japonska v Tomášove pri Bratislave tiež uviedol, že k mobilizácii, o ktorej sa v súvislosti s Ruskom špekuluje, podľa neho do tamojších parlamentných volieb nedôjde, píše spravodajkyňa TASR.
„Hovorili sme aj o možnej mobilizácii, o ktorej sa v Rusku špekuluje. Myslím si, že to nemusí byť úplne scestná predstava, na druhej strane, v Rusku sú voľby. Akokoľvek nevieme, kto vyhrá, ale predpokladám, že pred tými voľbami sa nič také neodohrá,“ povedal Macinka. Dodal, že s ministrami diskutovali aj o ďalšom zintenzívnení bojov na Ukrajine a o tom, ako sa bojisko za štyri a pol roka zmenilo. Parlamentné voľby sa v Rusku uskutočnia 18. až 20. septembra.
Podotkol, že vojna sa v roku 2022 nezačala stretom dvoch symetrických síl. „Po štyroch rokoch vojny vidíme, že Ukrajina sa vojensky značne rozvinula, a tiež s podporou Západu sa sily vyrovnali. Dnes vidíme stret symetrických síl, ktorý svojím spôsobom garantuje stabilitu kontaktnej línie. Z nášho pohľadu je to optimálna možnosť začať viac rokovať,“ povedal Macinka. Šéfovia diplomacií podľa jeho slov debatovali o tom, čo by mohla urobiť Európa a Japonsko, aby sa situácia posunula k mieru alebo aspoň k prímeriu.
„Rovnako, ako sa vojensky rozvinula Ukrajina, tak sa, bohužiaľ, vojensky vyvíja aj Rusko. Ide to ruka v ruke. Eskalácia, ktorá by mohla hroziť, je vždy zlá. A preto by mal byť presadzovaný prístup obnoviť nejaké rokovania,“ dodal český minister.
V Tomášove v utorok rokovali ministri zahraničných vecí krajín V4 - za Slovensko Juraj Blanár, za Česko Petr Macinka, za Maďarsko Anita Orbánová, za Poľsko Radoslaw Sikorski – a tiež šéf japonskej diplomacie Tošimicu Motegi.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Hovorili sme aj o možnej mobilizácii, o ktorej sa v Rusku špekuluje. Myslím si, že to nemusí byť úplne scestná predstava, na druhej strane, v Rusku sú voľby. Akokoľvek nevieme, kto vyhrá, ale predpokladám, že pred tými voľbami sa nič také neodohrá,“ povedal Macinka. Dodal, že s ministrami diskutovali aj o ďalšom zintenzívnení bojov na Ukrajine a o tom, ako sa bojisko za štyri a pol roka zmenilo. Parlamentné voľby sa v Rusku uskutočnia 18. až 20. septembra.
Podotkol, že vojna sa v roku 2022 nezačala stretom dvoch symetrických síl. „Po štyroch rokoch vojny vidíme, že Ukrajina sa vojensky značne rozvinula, a tiež s podporou Západu sa sily vyrovnali. Dnes vidíme stret symetrických síl, ktorý svojím spôsobom garantuje stabilitu kontaktnej línie. Z nášho pohľadu je to optimálna možnosť začať viac rokovať,“ povedal Macinka. Šéfovia diplomacií podľa jeho slov debatovali o tom, čo by mohla urobiť Európa a Japonsko, aby sa situácia posunula k mieru alebo aspoň k prímeriu.
„Rovnako, ako sa vojensky rozvinula Ukrajina, tak sa, bohužiaľ, vojensky vyvíja aj Rusko. Ide to ruka v ruke. Eskalácia, ktorá by mohla hroziť, je vždy zlá. A preto by mal byť presadzovaný prístup obnoviť nejaké rokovania,“ dodal český minister.
V Tomášove v utorok rokovali ministri zahraničných vecí krajín V4 - za Slovensko Juraj Blanár, za Česko Petr Macinka, za Maďarsko Anita Orbánová, za Poľsko Radoslaw Sikorski – a tiež šéf japonskej diplomacie Tošimicu Motegi.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)