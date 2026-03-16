< sekcia Zahraničie
Macinka: Misia na Ukrajinu by mohla zmierniť postoj SR a Maďarska
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha/Brusel 16. marca (TASR) - Česko podľa ministra zahraničných vecí ČR Petra Macinku výrazne pracovalo na 20. balíku protiruských sankcií, preto by chcelo docieliť, aby bol prijatý. Keďže tomu podľa Macinku bráni len nevyjasnený spor medzi Maďarskom, Slovenskom a Ukrajinou ohľadom ropovodu Družba, Praha navrhla vytvoriť skupinu energetických expertov, ktorí by stav ropovodu zhodnotili. Podľa šéfa českej diplomacie by to mohlo pomôcť zmierniť odmietavý postoj Budapešti a Bratislavy k novým protiruským sankciám. Povedal to v pondelok po rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.
„Zo strany ministerstva zahraničných vecí (ČR) sme na tých sankciách pomerne dosť odpracovali, zaraďujeme ľudí na sankčné zoznamy, a preto aj s ďalšími krajinami cítime akýsi pocit spoluautorstva tých sankcií. Jedinou prekážkou, aby ten 20. balík sankcií začal platiť, je nevyjasnený spor medzi Maďarskom a Slovenskom na jednej strane a Ukrajinou, týkajúci sa ropovodu Družba. Preto ponúkame, že môžeme urobiť nejakú medzinárodnú skupinu energetických expertov z krajín EÚ, ktorá by to na mieste posúdila (ropovod Družba) a možno navrhla nejaké riešenie. Sľubujeme si od toho, že ak by to EÚ podporila a Ukrajina s tým súhlasila, mohlo by to čiastočne utlmiť odmietavý postoj SR a Maďarska, aby ďalej neblokovali sankcie,“ povedal Macinka.
Rovnaký krok v pondelok v Bruseli po dohode s Macinkom navrhol aj český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček a je možné, že o tom bude hovoriť aj premiér Andrej Babiš na štvrtkovom summite EÚ, dodal Macinka. Ten sa už o zámere rozprával aj so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom, ktorý podľa Macinku povedal, že SR podporí akúkoľvek aktivitu, ktorá by mohla viesť k vyriešeniu situácie ohľadom ropovodu.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania. Tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
