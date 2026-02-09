< sekcia Zahraničie
Macinka: Motoristi budú viesť MŽP plnohodnotne
Novinári sa Macinku pýtali aj na kauzu SMS, na základe ktorých ho Pavel obvinil z pokusu o vydieranie.
Praha 9. februára (TASR) - Dlhodobé riadenie dvoch ministerstiev naraz sa podľa predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku, ktorý šéfuje rezortu zahraničných vecí a tiež životného prostredia, na kvalite vedenia nepodpíše. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v pondelok uviedol, že rezort životného prostredia bude fungovať plnohodnotne, aj keď to podľa jeho slov komplikuje prezident Petr Pavel, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Macinka minulý týždeň vyhlásil, že Motoristi iného kandidáta na ministra životného prostredia než Filipa Turka nenavrhnú a sám je pripravený viesť oba rezorty až dovtedy, kým Pavlovi skončí mandát, teda ešte dva roky. Je presvedčený, že druhýkrát sa už prezidentom nestane. Naznačil tak, že budúca hlava štátu by mohla Motoristom vyhovieť a Turek by sa tak konečne stal ministrom.
„Pán prezident sa rozhodol komplikovať činnosť ministerstva životného prostredia. My sa tomu budeme musieť prispôsobiť, ale myslím si, že to zvládneme. Ten tím, ktorý ministerstvo vedie, je kvalitný a erudovaný. Je tam mnoho kľúčových ľudí, ktorí majú svoje agendy. Súčasťou tohto tímu je aj vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal (Filip Turek), ktorý pôvodne smeroval na toto ministerstvo ako minister do chvíle, než sa pán prezident rozhodol porušovať ústavu a nevyhovieť návrhu premiéra,“ vyhlásil Macinka.
Podotkol, že Motoristi budú k vedeniu rezortu pristupovať zodpovedne. „Rezort je a bude plnohodnotne riadený bez ohľadu na to, aké polená sú nám pod nohy hádzané zo strany hradu,“ dodal.
Novinári sa Macinku pýtali aj na kauzu SMS, na základe ktorých ho Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Prezident minulý týždeň v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál uviedol, že tento týždeň zrejme pôjde podať vysvetlenie na políciu. Na otázku, či už polícia kontaktovala aj Macinku, nechcel predseda Motoristov odpovedať.
