Macinka: Nešlo o vydieranie, ale politické vyjednávanie

Na snímke predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Autor TASR
Praha 27. januára (TASR) - Správy, ktoré český minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka poslal poradcovi českého prezidenta Petra Pavla, neboli vydieranie, ale politické vyjednávanie. Macinka to povedal v utorok na tlačovom brífingu v reakcii na obvinenie prezidenta z toho, že sa ho Macinka pokúsil vydierať vo veci týkajúcej sa vymenovania čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia. Zároveň oznámil, že šéfovi Severoatlantickej aliancie (NATO) Markovi Ruttemu v stredu na schôdzke v Bruseli povie, že vedúcim delegácie ČR na nadchádzajúcom summite NATO by nemal byť Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
