Macinka: Nešlo o vydieranie, ale politické vyjednávanie
Celá situácia stojí podľa slov šéfa Motoristov na tom, že prezident sa ocitol mimo ústavného rámca tým, že k vymenovaniu vlády pristúpil „neštandardne“.
Autor TASR,aktualizované
Praha 27. januára (TASR) - Správy, ktoré český minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka poslal poradcovi českého prezidenta Petra Pavla, neboli vydieranie, ale politické vyjednávanie. Macinka to povedal v utorok na tlačovom brífingu. Prezident ho predtým obvinil z pokusu vydierať ho v prípade vymenovania čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra životného prostredia. Zároveň oznámil, že šéfovi Severoatlantickej aliancie (NATO) Markovi Ruttemu v stredu na schôdzke v Bruseli povie, že vedúcim delegácie ČR na nadchádzajúcom summite NATO by nemal byť Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Chcel by som sa vyjadriť k tomu, ako ma pán prezident obvinil z nejakého vydierania. Ja to tak neberiem, je to vyjednávanie. Snaha ovplyvniť niekoho postoj v politike je podstatou každého politického vyjednávania. Bolo to tak vždy. Pán prezident je tiež už pár rokov politikom, takže to možno zistí,“ vyhlásil Macinka.
Celá situácia stojí podľa slov šéfa Motoristov na tom, že prezident sa ocitol mimo ústavného rámca tým, že k vymenovaniu vlády pristúpil „neštandardne“. Tým Macinka narážal na skutočnosť, že Pavel odmietol Turka vymenovať za ministra. Podotkol, že prezident má vplyv len na to, kto bude premiérom a nie, kto budú ministri. „Považoval som len za dôležité upozorniť na to, že tento nesúlad by mal byť odstránený,“ vysvetľoval svoju komunikáciu smerom k Pražskému hradu Macinka.
V správach uviedol, že stojí pred nevratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“ a požadoval, aby sa k veci vyjadril do stredy, lebo inak ho prekvapia dôsledky, ktoré to spôsobí. Na tlačovej konferencii oznámil, že v stredu má v Bruseli schôdzku aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, s ktorým bude hovoriť aj o Pavlovi. „Nemám inú možnosť, než že zajtra pri rokovaní s generálnym tajomníkom NATO budem vyjadrovať svoj postoj taký, že pán prezident sa nepohybuje v ústavnom rámci, tak si myslím, že by na nadchádzajúcom summite Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční v júli, nemal byť šéfom českej delegácie prezident republiky, ale predseda vlády,“ dodal.
Pavel sa v tejto súvislosti obránil na políciu, ktorej podal podnet, aby preverila, či obsah správ možno klasifikovať ako trestný čin vyhrážania sa. Macinku zatiaľ polícia nekontaktovala. Slovo „vydieranie“ v tejto súvislosti označil za pomätenie pojmov.
Vraj musel len zohľadniť to, že prezident sa podľa neho pohybuje mimo rámec českej ústavy. „To je jediná vec, o ktorú tu ide. Nič iné. Ak niekto naznačuje, že je to osobné alebo že ho chceme nejako šikanovať, to nie... Z mojej strany je to len výhrada, že sa tu deje niečo zle. Je to možno trošku tlak na to, aby sa to napravilo,“ dodal.
Ministerstvo na utorkovú mimoriadnu tlačovú konferenciu v Černínskom paláci nepustilo novinárku českého Deníka N, ktorá ako prvá informovala o kauzách Filipa Turka. „No, hrozní sme, ja viem, ďalšia otázka?,“ reagoval Macinka, keď sa ho na to ostatní novinári pýtali. „Vidím tu solidaritu, to je pekné,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)