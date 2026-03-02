< sekcia Zahraničie
Macinka: Novinári nemajú nárok na informácie, kedykoľvek si zmyslia
Ministerstvo zahraničných vecí zorganizovalo v nedeľu tlačovú konferenciu k výsledkom zasadnutia krízového štábu MZV k situácii na Blízkom východe. Macinka ako šéf rezortu na ňom nevystúpil.
Autor TASR
Praha 2. marca (TASR) - Českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku nahnevali otázky novinárov, prečo sa v nedeľu nezúčastnil na tlačovej konferencii svojho rezortu, na ktorej za neho vystúpil hovorca, ale v ten istý deň prišiel do vysielania internetovej televízie XTV. Macinka v pondelok po rokovaní vlády vyhlásil, že novinári nemajú nárok na informácie kedykoľvek si zmyslia a on nie je povinný chodiť na tlačové brífingy, ak im nechce nič povedať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) zorganizovalo v nedeľu popoludní tlačovú konferenciu k výsledkom zasadnutia krízového štábu MZV k situácii na Blízkom východe. Macinka ako šéf rezortu na ňom nevystúpil. Pred kamery sa postavil jeho hovorca Adam Čörgő, ktorý je vo funkcii len niekoľko týždňov. „Z dôvodu dnešného pracovného programu vicepremiéra a ministra zahraničných vecí nie je možná jeho účasť na tlačovom brífingu,“ vysvetlil Macinkovu neprítomnosť. Podľa hlasu a artikulácie bolo zjavné, že sa necíti dobre a zrejme je nervózny.
Niektorí opoziční politici aj verejnosť ho na sociálnych sieťach za výkon kritizovali. Kritiku si však neskôr vyslúžil najmä Macinka za to, že na tlačovú konferenciu neprišiel. Opozícia poukazovala na to, že čas vtipkovať v internetovej televízii XTV si večer našiel. Keď sa ho v pondelok novinári opýtali, ako by to vysvetlil, otázka ho očividne podráždila.
„Po prvé, novinári nemajú nárok na informácie, kedykoľvek si zmyslia. Po druhé, ja som sa hneď po krízovom štábe zúčastnil na rokovaní ministrov zahraničných vecí, preto som nešiel na nejakú tlačovú konferenciu, ktorá ani neviem, prečo sa konala. Respektíve viem – pretože vy ste ju chceli,“ povedal Macinka. Sám bol vraj za to, aby rezort poslal médiám len tlačovú správu s tým, že krízový štáb MZV slúžil na to, aby si pripravili informácie na pondelkové zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu.
„To, že vy chcete každého poldňa tlačovú konferenciu, je váš problém. Ja nemám nutnosť tam kvôli vám chodiť, keď vám nemám alebo nechcem nič povedať,“ reagoval Macinka. Na záver podotkol, že vo vysielaní XTV bol hosťom okolo 22:00, pričom brífing sa konal popoludní, takže nešlo o časovú kolíziu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
