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Macinka odmieta vysvetlenie ruskej veľvyslankyne k incidentom v Lipsku
Podľa nemeckých úradov je za zmarený útok zodpovedné Rusko. V reakcii na tieto zistenia sa český minister rozhodol predvolať si ruskú veľvyslankyňu, aby k veci poskytla vysvetlenie.
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka odmietol vysvetlenie ruskej veľvyslankyne v ČR Anny Ponomariovovej k incidentom v Nemecku, ktorá ich označila za provokácie slúžiace iným záujmom. Informoval ju, že Česko v reakcii na sprísnenie podmienok pre českých diplomatov v Moskve zavedie recipročné opatrenia. Podrobnosti o predvolaní veľvyslankyne TASR poskytol David Justián z komunikačného odboru českého ministerstva zahraničných vecí.
Macinka podľa Justiána odsúdil incidenty, ktoré sa v ostatnom čase stali v krajinách EÚ vrátane prípadu na letisku v Lipsku a vyjadril plnú solidaritu Nemecku. „Na základe presvedčivých informácií poskytnutých ako nemeckou stranou, tak aj na základe vlastných zistení dvoch českých tajných služieb minister odmietol vysvetlenie veľvyslankyne, ktorá tieto incidenty označila za provokácie slúžiace iným záujmom,“ uviedol Justián.
Dodal, že minister počas schôdzky s Ponomariovovou apeloval na deeskaláciu situácie a vyzval, aby Rusko iniciatívne prišlo s návrhmi, ktoré povedú k mieru.
„Minister súčasne informoval veľvyslankyňu Ruskej federácie, že aj v reakcii na nedávne sprísnenie podmienok pre diplomatickú misiu ČR v Moskve zavedie ČR pre diplomatický aj technický personál Ruskej federácie akreditovaný v ČR recipročné opatrenia, ktoré tieto podmienky vyrovná,“ podotkol rezort.
Macinka v stredu po stretnutí s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom na neformálnom rokovaní v Írsku vyhlásil, že zistenia Nemecka o augustovom dronovom incidente na letisku Lipsko/Halle, sú alarmujúce a nie je možné ich brať na ľahkú váhu. Podľa nemeckých úradov je za zmarený útok zodpovedné Rusko. V reakcii na tieto zistenia sa český minister rozhodol predvolať si ruskú veľvyslankyňu, aby k veci poskytla vysvetlenie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Macinka podľa Justiána odsúdil incidenty, ktoré sa v ostatnom čase stali v krajinách EÚ vrátane prípadu na letisku v Lipsku a vyjadril plnú solidaritu Nemecku. „Na základe presvedčivých informácií poskytnutých ako nemeckou stranou, tak aj na základe vlastných zistení dvoch českých tajných služieb minister odmietol vysvetlenie veľvyslankyne, ktorá tieto incidenty označila za provokácie slúžiace iným záujmom,“ uviedol Justián.
Dodal, že minister počas schôdzky s Ponomariovovou apeloval na deeskaláciu situácie a vyzval, aby Rusko iniciatívne prišlo s návrhmi, ktoré povedú k mieru.
„Minister súčasne informoval veľvyslankyňu Ruskej federácie, že aj v reakcii na nedávne sprísnenie podmienok pre diplomatickú misiu ČR v Moskve zavedie ČR pre diplomatický aj technický personál Ruskej federácie akreditovaný v ČR recipročné opatrenia, ktoré tieto podmienky vyrovná,“ podotkol rezort.
Macinka v stredu po stretnutí s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom na neformálnom rokovaní v Írsku vyhlásil, že zistenia Nemecka o augustovom dronovom incidente na letisku Lipsko/Halle, sú alarmujúce a nie je možné ich brať na ľahkú váhu. Podľa nemeckých úradov je za zmarený útok zodpovedné Rusko. V reakcii na tieto zistenia sa český minister rozhodol predvolať si ruskú veľvyslankyňu, aby k veci poskytla vysvetlenie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)